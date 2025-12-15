Νέο κόμμα που θα συμμετάσχει, υπό προϋποθέσεις, στις εκλογές προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού προανήγγειλε ουσιαστικά τη δημιουργία νέου κόμματος, που θα συμμετάσχει στις εκλογές εάν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ενώ απέκλεισε τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και με ό,τι «έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα».

«Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» και δήλωσε πως η ίδια είναι «στην πρώτη γραμμή», μαζί με άλλους ανθρώπους, που προσπαθούν να οργανώσουν αυτό το κίνημα.

Μιλώντας στο Kontra Channel, η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη και πως αυτό αποτελεί ξεκάθαρα ένα πολιτικό ζήτημα. Ερωτηθείσα πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, απάντησε: «Πρέπει να γίνει αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα είναι τόσο σαθρό που δεν μπορεί να επιδιορθωθεί. Θέλει γκρέμισμα και να ξαναχτιστεί από την αρχή με τις σωστές βάσεις. Για αυτό θεωρώ ότι με την κινητοποίηση των πολιτών, της κοινωνίας, θα προκύψει κάτι μέσα από την κοινωνία που θα λειτουργεί υπέρ της».

Σε ερώτηση εάν είναι έτοιμη να μπει μπροστά σε αυτή την προσπάθεια, αποκρίθηκε: «Το μπροστά δεν ξέρω πώς το εννοούνε. Είμαι πάντως στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα».

Στη συνέχεια, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε τις προϋποθέσεις, όταν ρωτήθηκε εάν αυτό το κίνημα πρέπει να πάρει τη μορφή κόμματος και να συμμετάσχει στις εκλογές.

«Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει, γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, να έχουμε μία καθαρή εναλλακτική, μία εναλλακτική που θα είναι τελείως διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες», τόνισε.

Στις ίδιες δηλώσεις, απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας της με τον Αλέξη Τσίπρα ή με οτιδήποτε έχει «ακουμπήσει» το παλιό πολιτικό σύστημα, όπως ανέφερε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε που ακουμπά, όχι με τέτοια συμμετοχή όπως του κ. Τσίπρα που είναι πρώην πρωθυπουργός, οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά», απάντησε.

Ξεκαθάρισε ότι μιλά για ένα νέο κίνημα που «θα αποτελείται από πολίτες μη εμπλεκόμενους σε πολιτικά κόμματα, σχήματα, που έχουν τη γνώση, τη διάθεση, το όραμα, την ψυχή γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο», στο οποίο δήλωσε «φυσικά θα είμαι εκεί».

Τέλος, σε ερώτηση για τον «πόλεμο» που δέχεται και εάν κάποιοι φοβούνται, απάντησε: «Ακριβώς όπως το λέτε. Δεν το νιώθω σαν απειλή. Γνωρίζω πολύ καλά γιατί γίνεται, για να σταματήσω αυτόν τον αγώνα. Δεν θα σταματήσω. Όλα αυτά με πεισμώνουν περισσότερο. Θεωρώ ότι είμαι πιο κοντά στην πραγμάτωση του αγώνα μου, ότι με αυτό το καινούριο που θα εμφανιστεί και με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης έχω πολύ περισσότερες πιθανότητες για μία δίκαιη δίκη. Θα ζω σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Δεν μπορώ να σταματήσω. Ίσα- ίσα θα συνεχίσω πιο δυνατά».

