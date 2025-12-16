Πολλαπλασιάζει τις πολιτικές παρεμβάσεις του ο Ευ. Βενιζέλος.

Δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξή του στην τηλεόραση του «Σκάι».

Αντιθέτως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Αυτό προκύπτει και από την απάντησή του στην ερώτηση αν αν σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας κληθεί από τα κόμματα που θα αποφασίσουν να προχωρήσουν σε συνεργασία να αναλάβει ρόλο: «Θα κρίνουμε αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι (...) Εάν υπάρχει εμπιστοσύνη, εάν υπάρχουν συσχετισμοί, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν θα έλεγε κανείς όχι σε μία παρόμοια περίσταση».

Ταυτόχρονα διεμήνυσε ότι ήρθε το τέλος των αυτοδυναμιών.

ΥΓ: Οι παίκτες στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό όλο και πληθαίνουν...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.