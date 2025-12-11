Χαιρετισμό στην εκδήλωση απευθύνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το Ινστιτούτο για την Σοσιαλδημοκρατία – Insocial σε συνεργασία με τους τομείς Θεσμών & Διαφάνειας και Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής διοργανώνουν την εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης» με κεντρικό ομιλητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Η ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση είναι πιο σημαντική από ποτέ, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών αλλά και το δυστύχημα των Τεμπών μεταξύ άλλων. Η κοινωνία απαιτεί ένα άλλο πλαίσιο, που δεν θα αφήνει πλαίσιο στην ατιμωρησία.

Προτεραιότητα είναι να τελειώσει το καθεστώς της ατιμωρησίας. που δίνει πράσινο φως την έκρηξη της διαφθοράς, και αυτή με τη σειρά της δίνει περιθώριο στην κρίση των θεσμών. Είναι πρόκληση και αναγκαιότητα να τελειώσει το καθεστώς της ατιμωρησίας, πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην Αίθουσα «Γεώργιος Καραντζάς», στον 1ο όροφο της ΕΣΗΕΑ. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ενώ συντονιστής της εκδήλωσης είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδωνής.

{https://www.facebook.com/InsocialD/videos/1586594419132534}

Πρόγραμμα της εκδήλωσης

18:00 - Χαιρετισμοί

Ευαγγελία Λιακούλη - Βουλευτής, υπεύθυνη ΚΤΕ Δικαιοσύνης – Θεσμών

Χρήστος Κακλαμάνης - Γραμματέας Τομέας Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ

18:15 - Κεντρική Ομιλία

Ευάγγελος Βενιζέλος - πρ. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρ. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ

18:45 - Συζήτηση

Χαράλαμπος Ανθόπουλος - Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κωνσταντίνα Γεωργάκη - επ. Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ – Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος - Συνταγματολόγος, πρώην Ευρωβουλευτής

Νίκος Παπασπύρου - αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών.