Πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι ο «Φραπές» εξεταζόμενος από το μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι στο κόμμα της ΝΔ ανήκει, επιβεβαιώνοντας ρητά ότι «εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω και εκεί θα πεθάνω»,



Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι τον αδερφό του Μανώλη Ξυλούρη, πάντρεψε ο εκλιπών πρώην Πρωθυπουργός και πατέρας του νυν Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε ότι δήλωσε πως θα έρθει στη Βουλή με ένα φορτηγό χαρτιά και θα γίνει χαμός.



Παράλληλα σημειώνουν οι ίδιες πηγές κατέθεσε ότι έχει και δικηγόρο και λογιστή, ότι έχει τεράστια περιουσία, ότι έχει μεγάλους τζίρους, αλλά αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για την ακίνητη και κινητή περιουσία, όπως και για τις καταθέσεις του. Δήλωσε ότι δεν έχει κατασχεθεί από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος κανένα περιουσιακό του στοιχείο.



Ομολόγησε ότι δεν κατέθεσε πόθεν έσχες από το 2021, αν και έχει λογιστή, όπως και δικηγόρο, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του. Επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής για τις επισυνδέσεις της Εισαγγελίας, χωρίς να αρνηθεί ότι συνομιλούσε με τον αδερφό του Μανώλη.



Για τις σχέσεις του με υπουργούς και υψηλά ιστάμενα στελέχη των υπουργείων και του ΟΠΕΚΕΠΕ που του έδιναν την άνεση να κάνει αλλαγές και αποδεσμεύσεις ΑΦΜ, να μιλά σε αργκό και να βρίζει , επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής αρνούμενος κάθε λεπτομέρεια τονίζουν οι ίδιες πηγές.