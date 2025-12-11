Το video δείχνει ότι ίσως δεν χρειαζόμαστε πιο «αυστηρές» κάμερες, αλλά πιο ευφυή συστήματα, ικανά να αναγνωρίζουν οχήματα άμεσης ανάγκης.

«Τροφή για σκέψη» αποτελεί το video που μας έρχεται από την Κύπρο και δείχνει πώς ασθενοφόρο παρέμεινε εγκλωβισμένο στην κίνηση καθώς λόγω των καμερών που έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους, οι οδηγοί δεν έκαναν κίνηση αποσυμφόρησης της λωρίδας μέχρι να ανάψει το πράσινο φανάρι.

Στο video που είδε το φως της δημοσιότητας το ασθενοφόρο φαίνεται ότι έχει ε ενεργοποιημένες σειρήνες και φάρους, ωστόσο παραμένει ακινητοποιημένο πίσω από ουρά αυτοκινήτων. Οι οδηγοί, φοβούμενοι ότι οι κάμερες θα καταγράψουν παραβίαση κόκκινου, δεν τολμούσαν να περάσουν τη γραμμή για να ανοίξουν διάδρομο. Το αποτέλεσμα είναι όμως είναι σημαντικό. Πολύτιμα λεπτά χάνονται και ενδεχομένως σε ένα επείγον περιστατικό, μπορούν να αποβούν και μοιραία.

Μήπως οι έξυπνες κάμερες θα πρέπει να έχουν πρόβλεψη να μην τιμωρηθούν οι οδηγοί όταν πρόκειται για περιστατικά έκτακτης ανάγκης; Το video δείχνει ότι ίσως δεν χρειαζόμαστε πιο «αυστηρές» κάμερες, αλλά πιο ευφυή συστήματα, ικανά να αναγνωρίζουν οχήματα άμεσης ανάγκης και να προσαρμόζουν ανάλογα τη λειτουργία τους. Γιατί η τεχνολογία πρέπει να βοηθά στη σωτηρία μιας ζωής , όχι να τη δυσκολεύει.

{https://www.tiktok.com/@philenews/video/7582515583288102166}