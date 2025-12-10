Η ανάρτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ για το καλώδιο.

«Η ΕΕ το θέλει, Ελλάδα και Κύπρος;», είναι το ερώτημα που θέτει ο Γιάννης Μανιάτης για το καλώδιο, με αφορμή το Grids Package της Κομισιόν.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε στους οχτώ διαδρόμους απόλυτης προτεραιότητας (Energy Highways) το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, που σχεδιάσαμε το 2010-14 κι εντάξαμε για χρηματοδότηση το 2013», αναφέρει στην ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Στην ανακοίνωση η Κομισιόν αναγνώρισε το περίπλοκο γεωπολιτικό πλαίσιο και δεσμεύτηκε να συνεχίσει την ισχυρή οικονομική, πολιτική και τεχνική υποστήριξη. Επίσης, αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία του έργου και δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε μεγαλύτερο συντονισμό των χωρών - αν χρειαστεί και με ορισμό Ευρωπαίου Συντονιστή, αλλά και να εμπλακεί περαιτέρω για την αντιμετώπιση γεωπολιτικών θεμάτων, επισημαίνει ο Γιάννης Μανιάτης.

«Την ίδια ώρα Ελλάδα και Κύπρος, παγιδευμένες στον οικονομικό και γεωπολιτικό μικρόκοσμό τους αποφάσισαν να αναθέσουν μελέτη για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ουσιαστικά αμφισβητώντας την υπόστασή του. Παρά την πρόσφατη απάντηση της Επιτροπής “που δείχνει ότι δεν απαιτείται νέα μελέτη, αφού το έργο είναι PCI και χρηματοδοτείται από το CEF”», συνεχίζει και καταλήγει: «Καλούμε να πορευτούν μαζί μας οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου».

{https://x.com/Yannis_Maniatis/status/1998743302749708340}