Στην καταγγελία πώς η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα εκτεταμένη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οδηγώντας σε τροποποίηση ή απένταξη 135 μέτρων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, χωρίς να υπάρξει σχετική ενημέρωση της κοινής γνώμης, προχώρησε το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη αναθεώρηση μέσα σε τέσσερις μήνες, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την πορεία του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» και την ικανότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει τους αρχικούς στόχους του.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι είχε ήδη δημοσιοποιήσει δύο προηγούμενες λίστες τροποποιήσεων και απεντάξεων, τον Φεβρουάριο του 2024 και τον Ιούλιο του 2025, καταγγέλλοντας τότε πως η κυβέρνηση απέκρυπτε κρίσιμες αλλαγές από τους πολίτες. Η νέα λίστα, την οποία το κόμμα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, αφορά 153 μέτρα συνολικά, εκ των οποίων τα 18 έχουν παρουσιαστεί ως επιτυχημένα από την κυβέρνηση, ενώ τα υπόλοιπα 135, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, επιχειρείται να μείνουν στη σκιά.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η κυβέρνηση, με βάση το δικό της αναθεωρημένο κείμενο που κατέθεσε στα ευρωπαϊκά όργανα, ζητά για τα συγκεκριμένα μέτρα μείωση στόχων, περιεχομένου, αλλαγές χρονοδιαγραμμάτων ή ακόμη και πλήρη απένταξη. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι προχώρησε σε εξονυχιστική συγκριτική ανάλυση όλων των αναθεωρήσεων, προκειμένου να καταγράψει ποιοτικά και ποσοτικά τις αποκλίσεις από το αρχικό σχέδιο, επισημαίνοντας ότι πολλές από τις αλλαγές συνεπάγονται σημαντική αλλοίωση του τελικού αποτελέσματος προς το χειρότερο.

Το κόμμα κάνει λόγο για «κατέβασμα του πήχη» από την κυβέρνηση, η οποία, όπως αναφέρει, επιχειρεί να διασώσει ό,τι μπορεί από ένα σχέδιο που φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρές καθυστερήσεις και προβλήματα υλοποίησης. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν παρέχει καμία εξήγηση για τους λόγους των τροποποιήσεων: αν ευθύνονται οι ανάδοχοι, τα αρμόδια υπουργεία, ο αρχικός σχεδιασμός ή η προετοιμασία των έργων. Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι όλα αυτά αφορούν άμεσα την ελληνική κοινωνία, καθώς πίσω από κάθε μέτρο υπάρχουν πολίτες, επιχειρήσεις και κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο δανειακό σκέλος του Σχεδίου Ανάκαμψης, όπου – σύμφωνα με την ανάλυση του κόμματος – η κυβέρνηση φαίνεται να παραδέχεται για πρώτη φορά ότι τα διαθέσιμα δάνεια θα είναι μειωμένα στο τέλος του 2025, από 11,182 δισ. ευρώ σε 9,8 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος του προγράμματος προβλέπεται μείωση περίπου 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Ως απόπειρα κάλυψης των απωλειών αυτών, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προτείνει την καθυστερημένη ενεργοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με μεταφορά 2 δισ. ευρώ λίγο πριν από τη λήξη του Ταμείου.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να δώσει πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για τις αιτίες των τροποποιήσεων, τις επιπτώσεις τους και το κατά πόσο κινδυνεύουν σημαντικά έργα και πόροι που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικονομία και την κοινωνία. Όπως τονίζει, «η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει μια μοναδική ευκαιρία» και απαιτείται άμεσα διαφάνεια και λογοδοσία.