Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα.

«Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Εφημερίδα των Συντακτών, σκιαγραφείται τριγωνική σχέση μεταξύ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, του τότε Προέδρου του και πρώην Προέδρου της ΟΝΝΕΔ Κωνσταντίνου Δέρβου, εταιρειών που άνοιγαν μέσα σε λίγες μέρες πριν προκηρυχθούν διαγωνισμοί καθώς και της εταιρείας και του περιβάλλοντος του νυν βουλευτή Β' Πειραιά και πρώην στελέχους της ΟΝΝΕΔ, Γιώργου Βρεττάκου. Το νέο δημοσίευμα - σε συνέχεια προηγούμενων του TVXS- περιγράφει ένα "γαλάζιο" δίκτυο ευνοιοκρατίας με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα, που έχουμε θέσει και τα οποία συστηματικά αποφεύγει: