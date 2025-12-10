«Ό,τι υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στον αγροτικό κόσμο, αποδείχτηκε “φούσκα”», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Τη στιγμή που καλούν τους αγρότες σε διάλογο, ο υπουργός Δικαιοσύνης τους αποκαλεί «γκάνγκστερ» και «προσπαθεί να δυσφημίσει τον αγώνα και τα δίκαια αιτήματα τους, ταυτίζοντας τους με μεμονωμένα φαινόμενα βίας», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Η κυβέρνηση «χωρίς σχέδιο και ανίκανη» να δώσει πραγματικές λύσεις, «επενδύει στην πεπατημένη του κοινωνικού αυτοματισμού και τον κοινωνικό διχασμό μπας και γλιτώσει από τις πολιτικές της ευθύνες», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ό,τι υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στον αγροτικό κόσμο, αποδείχτηκε “φούσκα”. Πόσο περήφανος είναι που διαχειριστικά, έχει ανάλογες επιδόσεις με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;», κατέληξε.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

Τη στιγμή που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης καλούν σε διάλογο τους αγρότες, ο υπουργός Δικαιοσύνης τους αποκαλεί «γκάνγκστερ» και προσπαθεί να δυσφημίσει τον αγώνα και τα δίκαια αιτήματα τους ταυτίζοντας τους με μεμονωμένα φαινόμενα βίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κυβέρνηση χωρίς σχέδιο και ανίκανη να δώσει πραγματικές λύσεις, επενδύει στην πεπατημένη του κοινωνικού αυτοματισμού και τον κοινωνικό διχασμό μπας και γλιτώσει από τις πολιτικές της ευθύνες.

Οδηγούν τον αγροτικό κόσμο σε χρεοκοπία χωρίς να κάνουν ούτε το αυτονόητο: Να αναστείλουν μέχρι τις οριστικές πληρωμές, τις υποχρεώσεις των αγροτών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers .

Και επειδή τις τελευταίες ημέρες η κυβερνητική «καραμέλα» είναι ότι αξιωματική αντιπολίτευση λαϊκίζει όταν βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών, συνομιλεί μαζί τους και τους παρουσιάζει το εναλλακτικό σχέδιο για την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα, θα τους συστήναμε να μην κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

Ας φρεσκάρουμε τη μνήμη τους:

Κυριάκος Μητσοτάκης, Βουλή, 18.01.2017: «Για τί είστε υπερήφανοι; Ότι πληρώσατε τους αγρότες; Ότι πληρώσατε τις ενισχύσεις; Ότι δώσατε 3,7 δισ. απ' τα οποία παραπάνω από το 1 δισ. είναι αυτά που δεν είχατε δώσει το 2015; Αυτό σας έλειπε. Να μην καταβάλλετε και τους πόρους που προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό (…) Αντί να προλαμβάνετε επικίνδυνες ζωονόσους που καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο, τρέχετε ασθμαίνοντας πίσω από το πρόβλημα, όταν αυτό έχει μετατραπεί σε επιδημία».

Ό,τι υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στον αγροτικό κόσμο, αποδείχτηκε «φούσκα». Πόσο περήφανος είναι που διαχειριστικά, έχει ανάλογες επιδόσεις με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;