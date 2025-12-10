Στα χέρια της ΕΛΑΣ οι δύο δράστες για το μαχαίρωμα 15χρονου στον Χολαργό, πώς τους εντόπισαν.

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της επίθεσης σε 14χρονο στον Χολαργό, με πρωταγωνιστή έναν συνομήλικό του. Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύλληψης του 17χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον συμμαθητή του. Στο βίντεο αποτυπώνεται καρέ καρέ η επιχείρηση της αστυνομίας να προσεγγίζει τον ανήλικο και να τον θέτει υπό κράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαλευκάνουν πλήρως τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται πλέον οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για το μαχαίρωμα ενός 14χρονου στον Χολαργό. Ο 17χρονος συνεργός του 19χρονου δράστη, είχε προσπαθήσει να κρυφτεί από τις Αρχές μετά την επίθεση, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει για ληστείες, συμμετοχή σε συμμορία και κλοπές. Ζούσε προσωρινά σε ξενοδοχείο μαζί με τον πατέρα του, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deup46exjphl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς συνέβη το αιματηρό περιστατικό

Όλα συνέβησαν την Κυριακή (7/12) το μεσημέρι στις 15:30 σε πολυσύχναστο σημείο του Χολαργού, με θύμα έναν 14χρονο, που έπεσε θύμα της ενέδρας, και δράστες δύο μεγαλύτερα παιδιά 17 και 19 ετών. Οι δύο δράστες χρησιμοποίησαν σαν δόλωμα μία κοπέλα με την οποία το θύμα συνομιλούσε διαδικτυακά και όταν εκείνο εμφανίσθηκε στο ραντεβού, του επιτέθηκαν. Ο 14χρονος μετά τα χτυπήματα που είχε δεχτεί πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-deuk5ucr3nop?integrationId=40599y14juihe6ly}