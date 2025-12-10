Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τις πρωινές ώρες της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη έναν 43χρονο υπήκοο Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των τουρκικών αρχών.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορά αδίκημα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «Διακεκριμένο εκβιασμό μέσω εκμετάλλευσης της δύναμης και εκφοβισμού εγκληματικής οργάνωσης». Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν τη συνεργασία με τις τουρκικές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαστικής συνδρομής.