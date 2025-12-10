Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ σε θέματα τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και προστασίας των συνόρων.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υποδέχθηκε την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο πλαίσιο επίσημης συνάντησης στο υπουργείο, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025. Η συνάντηση έγινε παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου, και υψηλόβαθμων στελεχών της πρεσβείας των ΗΠΑ, καθώς και ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ σε θέματα τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και προστασίας των συνόρων, τα οποία ο υπουργός τόνισε ότι αποτελούν και ευρωπαϊκό ζήτημα. Επιπλέον, συζητήθηκε η προετοιμασία για την εφαρμογή του Visa Waiver Program, που αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διευκολύνοντας ταξίδια αναψυχής και επαγγελματικά ταξίδια στις ΗΠΑ.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με χαμηλή εγκληματικότητα, και επισήμανε τη στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Από την πλευρά της, η Πρέσβης Γκίλφοϊλ εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και τόνισε τη σημασία της συνέχισης της καλής συνεργασίας των δύο χωρών, επισημαίνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον αμερικανικών εταιρειών για πιθανές επενδύσεις σε θέματα ασφάλειας.