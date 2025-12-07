Όσα αναφέρει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε συνέντευξή του.

Η Ρωσία χαιρέτισε τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «σε μεγάλο βαθμό συμβατή» με το όραμα της Μόσχας.

Σύμφωνα με το BBC, το έγγραφο των 33 σελίδων, που αποκαλύφθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή» και δεν παρουσιάζει τη Ρωσία ως απειλή για τις ΗΠΑ. «Οι προσαρμογές που βλέπουμε... είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με το όραμά μας» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS.

«Θεωρούμε αυτό ένα θετικό βήμα», είπε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναλύει το έγγραφο πριν καταλήξει σε ισχυρά συμπεράσματα.

Η καταπολέμηση της ξένης επιρροής, ο τερματισμός της μαζικής μετανάστευσης και η απόρριψη της αντιληπτής πρακτικής «λογοκρισίας» της ΕΕ αναφέρονται ως άλλες προτεραιότητες στην έκθεση.

Αρκετοί αξιωματούχοι και αναλυτές της ΕΕ είχαν αντιταχθεί στη στρατηγική, αμφισβητώντας την εστίασή της στην ελευθερία της έκφρασης και παρομοιάζοντάς την με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο.

Η στρατηγική υιοθετεί μια πιο ήπια γλώσσα απέναντι στη Ρωσία, κάτι που οι αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν ότι θα μπορούσε να αποδυναμώσει την αντίδρασή της στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο έγγραφο, η ΕΕ κατηγορείται ότι εμποδίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τη σύγκρουση και αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «αποκαταστήσουν τη στρατηγική σταθερότητα στη Ρωσία», η οποία θα «σταθεροποιήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες».

Φαίνεται να υποστηρίζει τις προσπάθειες επηρεασμού της πολιτικής στην ήπειρο, σημειώνοντας ότι η πολιτική των ΗΠΑ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην «αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Η νέα έκθεση ζητά επίσης την αποκατάσταση της «δυτικής ταυτότητας» και ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη θα είναι «μη αναγνωρίσιμη σε 20 χρόνια ή λιγότερο» και τα οικονομικά της ζητήματα «επισκιάζονται από την πραγματική και πιο έντονη προοπτική της πολιτισμικής διαγραφής».

«Δεν είναι καθόλου προφανές εάν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν οικονομίες και στρατούς αρκετά ισχυρούς για να παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι», αναφέρει το έγγραφο.

Σε έντονη αντίθεση, το έγγραφο εξυμνεί την επιρροή των «πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων» και λέει ότι «η Αμερική ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν αυτή την αναβίωση του πνεύματος».

Καθώς η ΕΕ συμμετέχει σε συνεχιζόμενες συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, ορισμένοι αξιωματούχοι τόνισαν τη διαρκή σχέση τους με τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα έθεσαν «ερωτήματα» σχετικά με το έγγραφο.

«Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ο πιο σημαντικός σύμμαχός μας στη συμμαχία [του ΝΑΤΟ]. Αυτή η συμμαχία, ωστόσο, επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής ασφαλείας», δήλωσε την Παρασκευή ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ.

«Πιστεύω ότι τα ζητήματα της ελευθερίας της έκφρασης ή της οργάνωσης των ελεύθερων κοινωνιών μας δεν ανήκουν [στη στρατηγική], σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον όσον αφορά τη Γερμανία», πρόσθεσε.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται στους «Αμερικανούς φίλους» του, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι «η Ευρώπη είναι ο στενότερος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας» και σημείωσε τους «κοινούς εχθρούς» τους.

«Αυτή είναι η μόνη λογική στρατηγική της κοινής μας ασφάλειας. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι».

Εν τω μεταξύ, ο πρώην Σουηδός πρωθυπουργός Καρλ Μπιλντ έγραψε ότι το έγγραφο «τοποθετείται στα δεξιά της άκρας δεξιάς».

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν όλο και περισσότερο το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ακροδεξιό από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες.

Προωθώντας το μήνυμα «Πρώτα η Αμερική», η στρατηγική αναφέρει ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να στοχεύσουν σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, εξετάζοντας πιθανή στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ ζητούν επίσης αυξημένες αμυντικές δαπάνες από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία και την Ταϊβάν.

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο προειδοποίησαν ότι το έγγραφο θα μπορούσε να διαταράξει τις εξωτερικές σχέσεις των ΗΠΑ.

Ο βουλευτής Τζέισον Κρόου από το Κολοράντο, ο οποίος συμμετέχει σε επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων που επιβλέπουν τις μυστικές υπηρεσίες και τις ένοπλες δυνάμεις, χαρακτήρισε τη στρατηγική «καταστροφική για τη θέση της Αμερικής στον κόσμο».

Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης Γκρέγκορι Μικς δήλωσε ότι «απορρίπτει δεκαετίες ηγεσίας των ΗΠΑ που βασίζεται σε αξίες».