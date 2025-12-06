Τι λέει για την Ευρώπη. Γιατί η νέα στρατηγική αποσταθεροποιεί, πολώνει και διαβρώνει τη συνοχή της Δύσης. Τι γράφει το K-Report.

Η δημοσιοποίηση του κειμένου της νέας «Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας» που δημοσιοποίησε την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος αποτελεί ασφαλώς ένα μείζον θέμα.

Η σημαντική εξέλιξη που πρέπει να προσέξουμε είναι η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας του προέδρου Τραμπ, το κείμενο της οποίας δόθηκε στη δημοσιότητα χτες από τον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για 33 σελίδες που περιγράφουν έναν επικίνδυνο μονομερή αναθεωρητισμό των ΗΠΑ, και που έχουν σημασία καθότι θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη, το καθοδηγητικό κείμενο για κάθε στρατιωτικό, διπλωμάτη και σύμβουλο της αμερικανικής κυβέρνησης στο εσωτερικό και στον κόσμο.

Η νέα στρατηγική ανατρέπει όλη την μεταπολεμική πολιτική των ΗΠΑ για συμμαχίες βάσει κοινών αρχών και υιοθετεί τον «ευέλικτο ρεαλισμό». Κατ’ ουσίαν υποβαθμίζει τη διεθνή συνεργασία, ακυρώνει την πολυμέρεια και επαναφέρει λογικές σφαιρών επιρροής που ανήκουν σε άλλες εποχές.

Κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ότι «υποσκάπτει τις πολιτικές ελευθερίες» και εκτιμά ότι οδηγείται σε «πολιτισμική αποσύνθεση», εμμέσως πλην σαφώς εκφράζεται θετικά για τον απανταχού αυταρχισμό και, τέλος, παρουσιάζει τη μετανάστευση ως την απειλή του σύγχρονου κόσμου. Η νέα στρατηγική αποσταθεροποιεί, πολώνει και διαβρώνει τη συνοχή της Δύσης.

Στο έγγραφο για την εθνική ασφάλεια κατηγορεί την Ευρώπη ότι υπονομεύει την ειρήνη στην Ουκρανία και την Κίνα ότι εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ. Αιτία των δεινών, η μετανάστευση.

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας, που δημοσιεύθηκε χτες προβάλλει ένα «Δόγμα Τραμπ» ως προέκταση του Δόγματος Μονρόε. Η στρατηγική περιγράφει το όραμα του προέδρου Τραμπ για την παγκόσμια τάξη, όπου η Αμερική επιδιώκει κυριαρχικό ρόλο στο ημισφαίριό της, επαναπροσανατολίζεται στον ανταγωνισμό με την Κίνα αποφεύγοντας τον πόλεμο και μειώνει την εμπλοκή της σε μεγάλα τμήματα του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής.

«Οι εποχές όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριζαν ολόκληρη την παγκόσμια τάξη όπως ο Άτλας έχουν τελειώσει», αναφέρει το κείμενο.

Στην καρδιά πολλών από τα προβλήματα του κόσμου βρίσκεται η μετανάστευση, σύμφωνα με τον Τραμπ. Η μαζική μετανάστευση αλλάζει κουλτούρα και οικονομίες των παραδοσιακών δυνάμεων, υπονομεύοντας την κυριαρχία τους. «Σε όλο τον κόσμο, η μαζική μετανάστευση πιέζει τους εγχώριους πόρους, αυξάνει τη βία και άλλα εγκλήματα, αποδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, στρεβλώνει τις αγορές εργασίας και υπονομεύει την εθνική ασφάλεια. Η εποχή της μαζικής μετανάστευσης πρέπει να τερματιστεί», αναφέρει το έγγραφο.

Η Αμερική

Το όραμα του Τραμπ για την παγκόσμια τάξη στηρίζεται στην ανακατεύθυνση των εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ, δίνοντας έμφαση στην πολιτική δασμών και στη διασφάλιση πρόσβασης των Αμερικανών στα αγαθά. Ταυτόχρονα, το κείμενο κατηγορεί τις αμερικανικές «ελίτ» ότι έκαναν «καταστροφικά λάθη» με την παγκοσμιοποίηση και το λεγόμενο «ελεύθερο εμπόριο», αποδυναμώνοντας τη μεσαία τάξη και τη βιομηχανική βάση που στηρίζουν την αμερικανική οικονομική και στρατιωτική υπεροχή.

Ο Τραμπ επιμένει επίσης ότι η Αμερική πρέπει να επεκτείνει την πρόσβασή της σε κρίσιμα ορυκτά, τα οποία βρίσκονται κυρίως σε άλλες χώρες — κάτι που ενδέχεται να συγκρουστεί με την υπόσχεσή του να αποφύγει ξένες εμπλοκές.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ «διατηρούν συναισθηματική σύνδεση» με την ευρωπαϊκή ήπειρο —και ειδικά με τη Βρετανία και την Ιρλανδία— το έγγραφο επικρίνει έντονα την Ευρώπη, κατηγορώντας την ότι υπονομεύει την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι παραβιάζει δημοκρατικές αρχές στο εσωτερικό της.

Η Ευρώπη

«Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο, κυβερνούν με ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας και συχνά καταπατούν βασικές δημοκρατικές αρχές για να καταστείλουν την αντιπολίτευση», αναφέρει το έγγραφο.

«Τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων υπερεθνικών φορέων που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την εθνική κυριαρχία, μεταναστευτικές πολιτικές που μεταμορφώνουν την ήπειρο και προκαλούν συγκρούσεις, λογοκρισία της ελευθερίας του λόγου και καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης, επίταση του δημογραφικού προβλήματος και απώλεια εθνικής ταυτότητας και αυτοπεποίθησης», συνεχίζει το κείμενο.

«Εάν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο.»

Η Κίνα

Το έγγραφο απορρίπτει επίσης τα χρόνια οικονομικής εμπλοκής των ΗΠΑ με την Κίνα ως ζημιογόνα για τον μέσο Αμερικανό.

Οι αμερικανικές προσπάθειες να εντάξουν την Κίνα σε μια «τάξη βασισμένη σε κανόνες» απλώς ενίσχυσαν την κομμουνιστική χώρα εις βάρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ.

«Η Κίνα έγινε πλούσια και ισχυρή, και χρησιμοποίησε τον πλούτο και την ισχύ της προς όφελός της. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι —σε τέσσερις διαδοχικές κυβερνήσεις και από τα δύο κόμματα— είτε διευκόλυναν πρόθυμα τη στρατηγική της Κίνας είτε βρίσκονταν σε άρνηση», αναφέρει η στρατηγική.

Το έγγραφο υπογραμμίζει την ανάγκη αποφυγής στρατιωτικής σύγκρουσης με την Κίνα, κυρίως μέσω αποτροπής. Για την Ταϊβάν, αναφέρει ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει την πάγια πολιτική αντίθεσης σε μονομερή κινεζική προσάρτηση, χωρίς να διευκρινίζει αν οι ΗΠΑ θα απαντούσαν στρατιωτικά.