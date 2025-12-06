Τι ισχύει για Αθήνα και τι για Θεσσαλονίκη.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστό το προτεινόμενο από τον πλευρά του, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025.

Παράλληλα διευκρινίζει πως «το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00)».

Πέμπτη, 11/12/2025, 09:00-21:00

Παρασκευή, 12/12/2025, 09:00-21:00

Σάββατο, 13/12/2025, 09:00-16:00

Κυριακή, 14/12/2025, 11:00-16:00

Δευτέρα, 15/12/2025, 09:00-16:00

Τρίτη, 16/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 17/12/2025, 09:00-21:00

Πέμπτη, 18/12/2025, 09:00-21:00

Παρασκευή, 19/12/2025, 09:00-21:00

Σάββατο, 20/12/2025, 09:00-18:00

Κυριακή, 21/12/2025, 11:00-18:00

Δευτέρα, 22/12/2025, 09:00-21:00

Τρίτη, 23/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 24/12/2025, 09:00-18:00

Πέμπτη, 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή, 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο, 27/12/2025, 09:00-18:00

Κυριακή, 28/12/2025, 11:00-18:00

Δευτέρα, 29/12/2025, 09:00-21:00

Τρίτη, 30/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 31/12/2025, 09:00-18:00

Πέμπτη, 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή, 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Τι ισχύει για τη Θεσσαλονίκη

Από τις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.