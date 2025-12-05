Ο Χάρης Βασιλακόπουλος εξηγεί στο Dnews γιατί κάποιος να επιλέξει να περάσει τα Χριστούγεννα στη Βαμβακού, στα 1.000 μέτρα υψόμετρο.

Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα μικρό ορεινό χωριό στην καρδιά του Πάρνωνα, τη Βαμβακού, κάποιοι ονειροπόλοι σκέφτηκαν πως δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να ζήσεις τα Χριστούγεννα μέσα σ’ ένα παραμύθι. Έτσι, ζήτησαν από τον Άγιο Βασίλη και τα σκανδαλιάρικα ξωτικά του να τους βοηθήσουν να μεταμορφώσουν το χωριό σε έναν ολόφωτο προορισμό γιορτής, μαγείας, δημιουργίας και παιδικής αθωότητας. Το σχολείο του χωριού φόρεσε ξανά τα γιορτινά του και έγινε το αγαπημένο Vamvakou Santa School!

Ένας τόπος γεμάτος carousel, bungee trampoline, roller skating, παραμύθια και πολύχρωμες γωνιές δημιουργίας και παιχνιδιού για παιδιά και όσους νιώθουν ακόμα παιδιά...

Ως παιδιά που νιώθουμε και εμείς όπως και ο Χάρης Βασιλακόπουλος της ομάδας πίσω από την αναβίωση της Βαμβακούς «ανυπομονούμε να περιηγηθούμε στα σοκάκια, να βγάλουμε φωτογραφίες στο πελώριο στολισμένο δέντρο στην πλατεία, να πιούμε μία ζεστή σοκολάτα στο «Βουρέικο», να απολαύσουμε μοναδικές βόλτες στο carousel, τρελές πτήσεις στο bungee trampoline και ατελείωτες περιπλανήσεις με τα rollers, να στείλουμε γράμμα στον Άγιο Βασίλη, να φτιάξουμε κεριά, να τραγουδήσουμε στο Karaoke Party, να πούμε τα κάλαντα, να δούμε χριστουγεννιάτικες ταινίες, να μάθουμε Ρομποτική, να ακούσουμε παραμύθια, να γευτούμε και να φτιάξουμε γλυκά με τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Βαμβακούς, «Βαμβακιά», και το βράδυ να κοιμηθούμε σε έναν από τους ξενώνες του χωριού, τον Παραδοσιακό Ξενώνα ή τη Ρούγα της Βαμβακούς, ονειρευόμενοι την επόμενη ημέρα που θα ξαναπάμε στο Vamvakou Santa School.

Τι μπορούμε να πούμε για το φετινό Vamvakou Santa School και τι έχει ετοιμάσει η Vamvakou Revival για τους επισκέπτες — μικρούς και μεγάλους;

Φέτος, το Vamvakou Santa School επιστρέφει πιο μαγικό από ποτέ. Από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, η Vamvakou Revival προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην καρδιά του Πάρνωνα, σε μία εορταστική περίοδο γεμάτη πολυάριθμες δραστηριότητες, παιχνίδι και πολλές εκπλήξεις.

Το σχολείο της Βαμβακούς, στα 1.000 μέτρα υψόμετρο, μεταμορφώνεται και φέτος σε ένα ψυχαγωγικό πάρκο με ένα εντυπωσιακό carousel, ένα επιβλητικό bungee trampoline, roller skating για παιδιά κι ενήλικoυς, ένα χριστουγεννιάτικο σπιτάκι με πολλές γλυκές -και όχι μόνο- προτάσεις, μία «παραμυθοφωλιά» όπου παραμυθάδες θα «ζωντανέψουν» ιστορίες των Χριστουγέννων, γράμματα στον Άγιο Βασίλη, δημιουργικές και ψυχαγωγικές γωνιές εντός του σχολείου, εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας και πολυάριθμες δραστηριότητες για όλους.

Φυσικά, δεν θα λείψουν τα ζεστά ροφήματα, το glühwein, τα χειμωνιάτικα cocktails, οι τοπικές γεύσεις, η θερμή ατμόσφαιρα και η θετική ενέργεια. Η αρχή έγινε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στο πλαίσιο του οποίου έλαβαν χώρα μία μεγάλη συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη, ένα μοναδικό εργαστήριο μελομακάρονου με τον γνωστό σεφ, Γαβριήλ Νικολαϊδη, και τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Βαμβακούς «Βαμβακιά», οι διαδραστικές performances «Sweet Revolution» και «Η Κουρδιστή Κούκλα στο Μουσικό Κουτί», αφήγηση παραμυθιών, δημιουργική απασχόληση, face painting, μπαλονοκατασκευές και κυνήγι χαμένου θησαυρού, μελωδίες από τη Χορωδία Χρωμάτων, την Ευρωπαϊκή Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης και τα μουσικά σύνολα «Musica da Camera» και «Μελίρρυσμα».

Ο Άγιος Βασίλης βρέθηκε κοντά μας για να δώσει λίγη μαγεία στη γιορτή, η οποία κορυφώθηκε με ένα XMAS Party με τον dj Nikos G στην πλατεία του χωριού με σόμπες και χειμωνιάτικα ποτά. Όλα αυτά, με την υπογραφή της Vamvakou Revival και τη γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένα από τα highlights του φετινού εορταστικού προγράμματος;

Το μεγάλο event της 29ης Νοεμβρίου που σηματοδοτεί και την έναρξη των εκδηλώσεων είναι από τα αγαπημένα της χρονιάς, αλλά πάντοτε, στο επίκεντρο του σχεδιασμού και των στόχων μας θέτουμε τη συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Το Vamvakou Santa School και όλα όσα περιλαμβάνει θα αποτελέσουν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για εξόρμηση, είτε μονοήμερη είτε πολυήμερη, στη χριστουγεννιάτικη Βαμβακού, η οποία υπόσχεται να μας παρασύρει στον εορταστικό ρυθμό της.

Με αυτό το σκεπτικό, δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε κάποιες από τις εκδηλώσεις μας. Καθεμία αποτελεί μία μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία για τους επισκέπτες - από θεατρικές παραστάσεις, dj sets, μουσικές εκδηλώσεις, σινεμά, εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικά εργαστήρια, μέχρι επιστημονικές δραστηριότητες, γαστρονομικά events και φυσικά, προτάσεις ευεξίας στη μοναδική φύση του λακωνικού Πάρνωνα.

Αρκεί ένα κλικ εδώ για το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Vamvakou Santa School.

Αν κοιτάζατε το πρόγραμμα με τα μάτια του παιδικού σας εαυτού, ποια δράση θα σας έκανε να περιμένετε με ανυπομονησία;

Ένα παιδί μόνο όμορφες αναμνήσεις μπορεί να έχει από ένα χωριό, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για Χριστούγεννα στο χωριό! Με άξονα αυτήν τη φιλοσοφία σχεδιάζουμε πάντα το Vamvakou Santa School. Αποτελεί προϋπόθεση για εμάς «να μπούμε στα παπούτσια του παιδικού εαυτού μας», ώστε να δημιουργήσουμε το ιδανικό εορταστικό πρόγραμμα, όχι μόνο για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για όλους όσοι αισθάνονται έτοιμοι να αφεθούν στη μαγεία των γιορτών, χωρίς τα φίλτρα της ενήλικης λογικής.

Συμπερασματικά, γιατί κάποιος να επιλέξει να περάσει τα Χριστούγεννα στη Βαμβακού φέτος;

Η Βαμβακού είναι ένας εναλλακτικός προορισμός με πολλές επιλογές, για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, παρέες, ζευγάρια και οικογένειες. Αποτελεί την ιδανική συνθήκη για όποιον επιθυμεί όχι μόνο να ξεφύγει από την καθημερινότητα, αλλά να απολαύσει στιγμές αυθεντικής φιλοξενίας μέσα από μία ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Εμείς έχουμε ήδη φορέσει τα γιορτινά μας και αναμένουμε με μεγάλη χαρά τους επισκέπτες για να γίνουν μέρος του εγχειρήματός μας και κοινωνοί της αναζωογόνησης του τόπου. Η εορταστική περίοδος αναμένεται συναρπαστική, γεμάτη ελπίδα για όσα θα φέρει ο νέος χρόνος.

Ποιες είναι οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα για να διοργανώσει ένα τόσο μεγάλο και πολύπλευρο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα;

Συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες ως «προκλήσεις» και να βλέπουμε τις λύσεις στα προβλήματα - όχι το αντίθετο. Κάθε δραστηριότητα αυτού του πολύπλευρου εορταστικού προγράμματος είναι για εμάς μοναδική και τυγχάνει της δέουσας οργανωτικής προσοχής. Προσπαθούμε πάντα να προσεγγίζουμε σχολαστικά όλες τις ανάγκες σε επίπεδο παραγωγής, από ένα δίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έως μία ημέρα πολυάριθμων εκδηλώσεων, όπως το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ή μία σειρά από events στο πλαίσιο του Vamvakou Santa School, το οποίο διαρκεί πέντε εβδομάδες.

Οι εντατικοί ρυθμοί, ο συντονισμός όλων των κρίκων της αλυσίδας, η αφοσίωση στις διαδικασίες, η διαχείριση του κοινού, αλλά και οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, καθώς αρκετές δραστηριότητες είναι υπαίθριες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις, αλλά αναγκαίοι όροι για να απολαύσουμε όλοι μαζί το τελικό αποτέλεσμα.

Πώς βλέπετε το όραμα της Vamvakou Revival μέσα από αυτή τη χριστουγεννιάτικη δράση; Ποιο είναι το «μεγάλο όνειρο»;

Η δράση της Vamvakou Revival συμπληρώνει πλέον 6 χρόνια και το μόνο σίγουρο είναι ότι το μεράκι, το πάθος και η αφοσίωση όλης της ομάδας στον στρατηγικό σκοπό, που είναι η Αναβίωση της Βαμβακούς, όλο και μεγαλώνουν.

Πάντοτε στο επίκεντρο των προσπαθειών μας βρίσκονται η αναβάθμιση της καθημερινότητας της κοινότητας, η αύξηση των μόνιμων κατοίκων που θα διευρύνουν την οικογένεια της Βαμβακούς, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η περαιτέρω διεύρυνση της επισκεψιμότητας και συνολικά, η πλήρης αναζωογόνηση του τόπου μας. Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι μία απλή υπόθεση. Απαιτεί αδιάκοπη προσπάθεια κι ευρύτερες συνέργειες και προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε ανοίξει διάλογο με άλλες ομάδες ανά την Ελλάδα που επιχειρούν ανάλογες πρωτοβουλίες για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας. Άλλωστε, όπως λέει και ο σοφός λαός «αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος, αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με παρέα».

Σήμερα, αισθανόμαστε ότι τα θεμέλια έχουν μπει, η ομάδα μας μεγαλώνει και το εγχείρημα ωριμάζει, ωστόσο, έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε για να επιτευχθούν οι στόχοι μας.

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που είναι συνοδοιπόρος μας σε αυτό το δύσκολο ταξίδι και μοιράζεται μαζί μας το ίδιο όραμα για το μέλλον του χωριού. Από την πρώτη στιγμή, ο Πρόεδρος του ΙΣΝ και όλη η ομάδα στηρίζει την προσπάθειά μας σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, παρέχοντας τεχνογνωσία, ιδέες και δίνοντας μας πρόσβαση σε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, πολλαπλασιάζοντας σε πολλές περιπτώσεις τα σχέδια μας.

Σημαντική είναι και η συμβολή των συγχωριανών μας, των κατοίκων των γύρω χωριών, των μελών των συνεταιρισμών, των συνεργατών μας, των επισκεπτών και όλων όσων έχουν σταθεί στο πλευρό μας όλα αυτά τα χρόνια. Άπαντες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας και μόνο ευγνώμονες κι ευλογημένοι μπορούμε να αισθανόμαστε για αυτό το υπέροχο ταξίδι.