Αχρησιμοποίητα εργαλεία κατά της ευλογιάς, καθυστερήσεις και κενά προστασίας στον πρωτογενή τομέα.

Σκληρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκθέτει την Κυβέρνηση για την πλήρη αδράνεια στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, μετά από ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου.

Στην επίσημη απάντησή της (ΕL E-003706/2025), η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι τα κράτη μέλη —άρα και η Ελλάδα— διαθέτουν πολλαπλά χρηματοδοτικά, θεσμικά και τεχνικά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζωονόσων όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ωστόσο, η ίδια η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας δεν έχει ενεργοποιήσει κρίσιμες δυνατότητες, αφήνοντας χιλιάδες κτηνοτρόφους εκτεθειμένους.

Τι αποκαλύπτει η Επιτροπή

Η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας και Τροφίμων Cristophe Hansen εκ μέρους της Κομισιόν «καρφώνει» την Eλληνική κυβέρνηση σε τρία επίπεδα:

1. Δεν έχει ενεργοποιήσει διαθέσιμα εργαλεία της ΚΓΠ

Καμία αξιοποίηση του μέτρου M23 στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Καμία χρήση δράσεων για βιοασφάλεια, risk management και αποκατάσταση αγροτικού δυναμικού.

2. Περιορισμένη χρήση κρατικών ενισχύσεων

Η μόνη ενέργεια που αναφέρεται είναι το καθεστώς SA.118530 μέσω ΚΑΚΓ – ένα εργαλείο χρήσιμο αλλά απολύτως ανεπαρκές για την έκταση του προβλήματος.

3. Καμία ενεργοποίηση μέτρων έκτακτης στήριξης αγοράς (ΚΟΑ/CMO)

Παρά το εύρος των ζημιών και τους περιορισμούς μετακινήσεων, η Κυβέρνηση δεν υπέβαλε ούτε μία αίτηση για έκτακτη ευρωπαϊκή παρέμβαση.

Η Κομισιόν «αδειάζει» την Αθήνα

Η Επιτροπή δηλώνει ξεκάθαρα ότι οι διαθέσιμες λύσεις υπάρχουν, η τεχνική βοήθεια παρέχεται συνεχώς, όμως η απόφαση εφαρμογής ανήκει αποκλειστικά στα κράτη μέλη.

Με άλλα λόγια, το πρόβλημα δεν είναι η Ευρώπη. Είναι η αμέλεια της Κυβέρνησης.

Δήλωση Αρναούτογλου

Ο κ. Αρναούτογλου με δήλωσή του υπογραμμίζει: «Η Κομισιόν επιβεβαιώνει πλήρως όσα φωνάζουμε μήνες τώρα: η Ελλάδα έχει στα χέρια της εργαλεία για να στηρίξει τους κτηνοτρόφους και δεν τα χρησιμοποιεί. Δεν ενεργοποιεί τα μέτρα του ΠΑΑ, δεν αξιοποιεί το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΓΠ, δεν ζητά έκτακτη ευρωπαϊκή βοήθεια.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνία, αλλά με πολιτική βούληση.

Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Η Κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει τις δικαιολογίες και να ενεργοποιήσει άμεσα όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, πριν οι απώλειες στην παραγωγή γίνουν μόνιμες.»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ θα επανέλθει με νέες παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή, ώστε:

να πιεστεί η Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει το σύνολο των ευρωπαϊκών μηχανισμών,

να υπάρξει πραγματική οικονομική στήριξη στους παραγωγούς,

να διασφαλιστεί η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα σε περιοχές που ήδη δοκιμάζονται.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης και της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003706/2025

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Σάκης Αρναούτογλου (S&D)

Θέμα: Χρήση των διαθέσιμων ενωσιακών εργαλείων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Η Επιτροπή, με βάση τις απαντήσεις της σε πρόσφατες ερωτήσεις, έχει επισημάνει ότι τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους πολλαπλά εργαλεία για την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων ζωονόσων όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων, μεταξύ άλλων: α) το μέτρο Μ23 στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, β) τις προβλέψεις των στρατηγικών σχεδίων ΚΓΠ για επενδύσεις βιοασφάλειας, risk management και αποκατάσταση αγροτικού δυναμικού, γ) τα σχήματα κρατικών ενισχύσεων και τον κανονισμό de minimis, δ) τα έκτακτα μέτρα στήριξης αγοράς στο πλαίσιο της ΚΟΑ (CMO). Ωστόσο, δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό τα κράτη μέλη —και συγκεκριμένα η Ελλάδα— έχουν προχωρήσει σε ενεργοποίηση αυτών των εργαλείων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Μπορεί να παραθέσει, για κάθε εργαλείο που αναφέρεται ανωτέρω, ποια κράτη μέλη το έχουν ενεργοποιήσει και σε ποιον βαθμό;

2. Μπορεί να διευκρινίσει αν η Ελλάδα έχει μέχρι σήμερα ενεργοποιήσει τα εν λόγω εργαλεία και, εάν όχι, ποιες δυνατότητες παραμένουν αχρησιμοποίητες;

3. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα διαθέσιμα αυτά μέσα αξιοποιούνται αποτελεσματικά και εγκαίρως, ώστε να προστατεύεται ο πρωτογενής τομέας και να αποφεύγονται μόνιμες απώλειες στην παραγωγή;

Κατάθεση: 24.9.2025

EL

E-003706/2025

Απάντηση του κ. Hansen

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(5.12.2025)

1. Επί του παρόντος δεν υπάρχει διαθέσιμος λεπτομερής κατάλογος των δράσεων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΣΣΑ) σε όλα τα κράτη μέλη. Τα προληπτικά μέτρα μπορούν να υποστηριχθούν μέσω των διαθέσιμων στο κοινό στρατηγικών σχεδίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Επιπλέον, μπορεί να χορηγηθεί έκτακτη στήριξη από την ΕΕ1 για την κάλυψη της ζημίας που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι των περιοχών που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης λόγω κτηνιατρικών μέτρων. Στήριξη μπορεί επίσης να χορηγηθεί βάσει του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα2, βάσει του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον γεωργικό τομέα (ΚΑΚΓ)3 ή των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα4.

2. Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της SA.118530 (2025/XA), καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΚΑΚΓ5, βάσει της υπουργικής απόφασης 59322/26923/5-3-2025 που αφορά επίσης το ΣΣΑ6. Η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει σχετικές αιτήσεις για το μέτρο 23 του ΣΣΑ στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης ή για έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγοράς. Επιπλέον, η διαχείριση κινδύνων, οι επενδύσεις στη βιοπροφύλαξη και η αποκατάσταση της γεωργίας στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ αποτελούν εργαλεία που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη από την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του ΣΣΑ.

3. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη χρήση των προαναφερθέντων μέσων, η Επιτροπή παρέχει συνεχώς καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη μέσω τακτικής επικοινωνίας. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη διαθέσιμη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, με σκοπό την προστασία του γεωργικού τομέα και την πρόληψη μόνιμων απωλειών παραγωγής. Ωστόσο, η τελική απόφαση σχετικά με την κατανομή και την εφαρμογή των εν λόγω εργαλείων εναπόκειται στα κράτη μέλη.