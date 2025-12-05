Η κλήρωση Eurojackpot θα γίνει στις 21:00 και λίγο αργότερα θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς.

Νέα κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο Eurojackpot συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Η κλήρωση δεν είναι διαθέσιμη σε live μετάδοση από την κοινοπραξία EUROJACKPOT. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί από τον ΟΠΑΠ.