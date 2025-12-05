Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 10 εκατ. ευρώ κλήρωσε πριν από λίγο το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 1, 4, 18, 22 και 24.

Τζόκερ οι αριθμοί: 6 και 10.

Δείτε και τον πίνακα κερδών

Σημειώνεται ότι εκτός από την Ομαδική Επιλογή οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν και την Τυχαία Επιλογή.

Ειδικότερα,

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

α. Επιλέγοντας μόνο ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη με:

-τυχαία επιλογή 5 αριθμών (από το πεδίο των 50) και

-2 αριθμούς (από το πεδίο των 12)

β. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 (από το πεδίο των 50), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:

-τυχαία επιλογή αριθμών από το πάνω πεδίο (1-50), πλήθους ίσου με την επιλογή και

-2 τυχαίους αριθμούς από το κάτω πεδίο (1-12).

γ. Επιλέγοντας 'Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (από το πεδίο των 12), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:

-τυχαία επιλογή 5 αριθμών (από το πεδίο των 50) και

-πλήθος τυχαίων αριθμών (από το κάτω πεδίο των 12) ίσο με την επιλογή

Σημείωση: δεν μπορείς να επιλέξεις τον αριθμό 1

δ. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 από το πεδίο των 50 (π.χ. 8) και έναν αριθμό στο πεδίο των 12 αριθμών μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (π.χ. 3), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:

- τυχαία επιλογή 15 αριθμών (από το πεδίο των 50) και

-3 τυχαίους αριθμούς (από το κάτω πεδίο των 12)

Σημείωση: δεν μπορείς να επιλέξεις τον αριθμό 1

ε. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν κωδικό Τυποποιημένου Συστήματος (π.χ. 12) και έναν αριθμό από το πεδίο των 12 μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (π.χ. 3), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα σύστημα με:

-τυχαία επιλογή 15 αριθμών (1-50) και

-3 τυχαίους αριθμούς Eurojackpot (1-12)

Σημείωση: O επιλεγμένος αριθμός (από το πεδίο των 12) δηλώνει πλήθος επιθυμητών αριθμών (από το κάτω πεδίο των 12) και όχι συγκεκριμένο αριθμό.