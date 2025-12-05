Ο 16χρονος δεν υπάκουσε σε σήμα της αστυνομίας και διέφυγε πεζός στα Άνω Λιόσια.

Τη δίχρονη ανιψιά του εγκατέλειψε κλειδωμένη μέσα σε αυτοκίνητο ένας 16χρονος στα Άνω Λιόσια, γιατί τον αναζητούσε η Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 16χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα, που του έκαναν άνδρες της ΟΠΚΕ για έλεγχο, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο με κλεμμένη πινακίδα και όταν τελικά εντόπισαν το όχημα, εκείνος είχε διαφύγει πεζός, έχοντας κλειδώσει και εγκαταλείψει μέσα στο αυτοκίνητο όμως τη δίχρονη ανιψιά του.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 17:00 απόγευμα στα Άνω Λιόσια. Η ομάδα ΟΠΚΕ εντόπισε ένα αυτοκίνητο στο οποίο η μπροστινή πινακίδα, διαπιστώθηκε πως ήταν κλεμμένη από την Αγία Βαρβάρα ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο 16χρονος δεν δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να τον αναζητά η αστυνομία. Τελικά, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε παρατημένο στην οδό Πηνειού, με τον οδηγό να έχει διαφύγει πεζός.

Οι αρχές εντόπισαν στη συνέχεια τη μητέρα του παιδιού, η οποία είπε πως εκείνη είχε δώσει στον 16χρονο αδελφό της το αυτοκίνητο. Η δίχρονη είναι καλά στην υγεία της ενώ για το συμβάν συνελήφθη η μητέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Ο ανήλικος αναζητείται από την Αστυνομία για να συλληφθεί.