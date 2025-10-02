Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια και εγκατάλειψη σε τροχαίο.

Συνελήφθη χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης 20χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με δίκυκλη μοτοσικλέτα και εγκατέλειψε ένα αγοράκι 2 ετών που βρισκόταν σε παιδικό καρότσι, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Το παιδί συνοδευόταν από συγγενικό του πρόσωπο, όταν ο νεαρός οδηγός το χτύπησε με τη μηχανή και τράπηκε σε φυγή. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εξαπέλυσαν αναζητήσεις και λίγο αργότερα εντόπισαν και συνέλαβαν τον 20χρονο, ταυτοποιώντας τον ως τον δράστη. Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για σωματικές βλάβες από αμέλεια και συμπεριφορά σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

