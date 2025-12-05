GNTM 2025 – Στο δρόμο προς την κορυφή. Τι γίνεται με τους έρωτες

Στο προηγούμενο επεισόδιο GNTM 6, την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, ο Νάρκισσος αποχαιρέτησε το όνειρο, ενώ ο Γιώργος, ήταν εκείνος που ξεχώρισε με τις λήψεις του μέσα και έξω από το νερό.

Η τελική δεκάδα, έχει ήδη σχηματιστεί, ωστόσο οι ανατροπές δεν σταματούν εδώ.

Τα δύο αδέρφια, ο Έντουαρντ και Ανέστης, έχουν μπει στο στόχαστρο των συζητήσεων, ενώ και μεταξύ τους φαίνεται να έχει δημιουργεί μία αντιζηλία και ένας μεγάλος ανταγωνισμός.

Ποιος από τους δύο έχει λοξοδρομήσει και τι γίνεται με την Ειρήνη, τι με την Ελένη;

{https://www.youtube.com/watch?v=znr-7LYl0WQ&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=3}

Απόψε, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα του GNTM 2025 μπαίνουν σε ένα τεστ ασυλίας, στο πιο κρίσιμο σημείο του διαγωνισμού, που θα κρίνει ποιος θα εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους Top 9, χωρίς μεγάλο κόπο.

Η Ζενεβιέβ, με την Ηλιάνα δίνουν το ρυθμό της δοκιμασίας και τα μοντέλα καλούνται να αντιμετωπίσουν τέσσερις επιμέρους δοκιμασίες.

GNTM 6: Δοκιμασία ασυλίας – Ποιος θα φτάσει στους 9;

Στην πρώτη δοκιμασία τα μοντέλα ποζάρουν μπροστά στον φακό της Ζενεβιεβ για μια σειρά Polaroid λήψεων, ενώ απομένουν ακόμη τρεις δοκιμασίες προκειμένου να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής.

Οι έξι καλύτεροι, έχουν πέντε λεπτά χρόνο να προετοιμαστούν για ένα απαιτητικό casting, όπου ο κάθε ένας καλείται να παρουσιάσει τον χαρακτήρα του και την εμφάνιση του – όσο καλύτερα γίνεται.

{https://www.youtube.com/watch?v=UjH4o56Bs5M&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Οι τέσσερις κορυφαίοι προχωρούν στην δημιουργία, ενός σύντομου βίντεο, αξιοποιώντας την βοήθεια ενός συμπαίκτη, με σκοπό να παρουσιάσουν τον εαυτό τους.

Οι δύο φιναλίστ αναμετρώνται για την ασυλία στο απόλυτο catwalk challenge, όπου μοιάζει σαν να διεκδικούν μία θέση στο σπίτι από το… μηδέν.

Το μυστικό ωστόσο, έγκειται στο γεγονός, ότι ο μεγάλος νικητής, δεν χάνει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην δοκιμασία αποχώρησης για να διεκδικήσει το έπαθλο των 600 ευρώ και τη δουλειά.

Μεγάλη νικήτρια, αναδείχθηκε η Ραφαηλία, κάνοντας το 4 στα 4 με μεγάλη επιτυχία. Από το bottom two, στην κορυφή!

{https://www.youtube.com/watch?v=IWB4m8xjQ8Q&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}