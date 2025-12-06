Οι δανειολήπτες συνεχίζουν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους με βάση την- ιδιαίτερα επιβαρυντική πλέον- ισοτιμία του ελβετικού φράγκου.

Η υπόθεση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, που επί χρόνια κρατά σε «ομηρία» χιλιάδες δανειολήπτες, βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς εξετάστηκε στον Άρειο Πάγο.

Οι δανειολήπτες, που συνεχίζουν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους με βάση την- ιδιαίτερα επιβαρυντική πλέον- ισοτιμία του ελβετικού φράγκου, ζητούν την αναγνώριση της καταχρηστικότητας της σχετικής ρήτρας και τη ριζική αλλαγή του τρόπου αποπληρωμής.

Στο ανώτατο δικαστήριο παρέστησαν ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου και το ΙΝΚΑ, ενώ υπέρ των δανειοληπτών άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση οι δικηγορικοί σύλλογοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και πλήθος ενώσεων καταναλωτών. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 100 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο, ζητώντας την αναθεώρηση των συμβάσεών τους, που, όπως υποστήριξαν, τους έχουν οδηγήσει να αποπληρώνουν πολλαπλάσια ποσά από το αρχικό κεφάλαιο.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι δανειολήπτες ζήτησαν την αποδοχή των ισχυρισμών τους περί καταχρηστικότητας του όρου που επιβάλλει αποπληρωμή με βάση την ισοτιμία του φράγκου. Όπως τόνισαν, η εφαρμογή αυτής της ρήτρας έχει εκτοξεύσει το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων, δημιουργώντας ένα μόνιμο και δυσανάλογο βάρος. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των δανειοληπτών υπογράμμισε την ανάγκη να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ε.Ε., όπως έχει γίνει ήδη σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να εξεταστεί αν η επίμαχη ρήτρα παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο του καταναλωτή. «Η υπόθεση κρίνεται επί νομικών ζητημάτων και όχι με οικονομικά επιχειρήματα περί κατάρρευσης των τραπεζών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, ελλείψει δικαίωσης, οι δανειολήπτες ενδέχεται να στραφούν κατά του ελληνικού Δημοσίου.

Οι δανειολήπτες υποστήριξαν ακόμη ότι ο Άρειος Πάγος έχει τη δυνατότητα να δώσει οριστική λύση, επισημαίνοντας πως η αποπληρωμή σε ευρώ, χωρίς την επιβάρυνση της ισοτιμίας, θα αποτελούσε μια δίκαιη και ισορροπημένη διέξοδο.

Αντίθετα, οι τράπεζες αρνήθηκαν ότι υπάρχει ζήτημα καταχρηστικότητας ή έλλειψης διαφάνειας, επικαλούμενες σειρά αποφάσεων τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που χαρακτηρίζουν «δηλωτικό» τον όρο της αποπληρωμής σε ελβετικό φράγκο. Σχετικά με το ενδεχόμενο αποστολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ, υποστήριξαν ότι υπάρχει ήδη σχετική νομολογία και πως ένα νέο ερώτημα θα ήταν περιττό.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί σε τέσσερις εισηγητές και η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, με τους δανειολήπτες να ελπίζουν σε μια δικαστική κρίση που θα ανατρέψει τα δεδομένα των τελευταίων ετών.