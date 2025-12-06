Ο θάνατος του Αλέξανδρου, ενός 15χρονου μαθητή, αποτέλεσε σημείο καμπής, ξυπνώντας στους νέους ένα αίσθημα αγανάκτησης και αδικίας.

Η επέτειος της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου 2008 αποτελεί μια βαθιά χαραγμένη πληγή στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Δεν είναι απλώς μια υπενθύμιση ενός τραγικού γεγονότος, αλλά ένα σύμβολο της εύθραυστης σχέσης ανάμεσα στη νεολαία, την κοινωνία και τους θεσμούς. Κάθε χρόνο, αυτή η ημέρα λειτουργεί ως κάλεσμα για αναστοχασμό, αυτοκριτική και υπενθύμιση της σημασίας του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και των δικαιωμάτων.

Ο θάνατος του Αλέξανδρου, ενός 15χρονου μαθητή, αποτέλεσε σημείο καμπής. Ξύπνησε στους νέους ένα αίσθημα αγανάκτησης και αδικίας, που βρήκε έκφραση στους δρόμους μέσα από διαδηλώσεις, καταλήψεις και κινητοποιήσεις. Πέρα όμως, από τις όποιες εντάσεις και τις κοινωνικές εκρήξεις που ακολούθησαν, η υπόθεση ανέδειξε ένα βαθύτερο αίτημα: την ανάγκη για εμπιστοσύνη, διαφάνεια και δικαιοσύνη, καθώς και για έναν δημόσιο διάλογο γύρω από τον ρόλο των σωμάτων ασφαλείας και τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=4J5MNxWUKa0}

Χρόνια αργότερα, το όνομα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου εξακολουθεί να συμβολίζει τη νεανική φωνή που ζητά έναν κόσμο πιο δίκαιο και ανθρώπινο. Η μνήμη του δεν αφορά μόνο το παρελθόν αλλά αποτελεί κομμάτι μιας συνεχούς διαδικασίας εγρήγορσης απέναντι σε κάθε μορφή αυθαιρεσίας και βίας. Η επέτειος θυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη και χρειάζεται διαρκή συμμετοχή, διάλογο και διάθεση για ουσιαστικές αλλαγές.

Ταυτόχρονα, αυτή η ημέρα προσφέρει την ευκαιρία να αναλογιστούμε τις ευθύνες ως κοινωνία. Για αυτό, η επέτειος της 6ης Δεκεμβρίου δεν είναι μόνο πένθος. Είναι και υπόσχεση. Υπόσχεση να συνεχίζεται ο αγώνας για δικαιοσύνη, να προωθείται ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και να καλλιεργείται μια κοινωνία που βάζει στο επίκεντρο την αξία της ζωής. Μέσα από τη μνήμη, διατηρούμε ζωντανή την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Tο χρονικό των γεγονότων

Ακριβώς στις 21:50 το βράδυ του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου του 2008, μεταδόθηκε το πρώτο έκτακτο δελτίο ελληνικού καναλιού για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Μετέδωσαν την είδηση για επεισόδια στα Εξάρχεια, αναφέροντας ότι αστυνομικός πυροβόλισε νεαρό, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

{https://www.youtube.com/watch?v=o1IFbKwiXSE}

Σε ερασιτεχνικό βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της δολοφονίας, όπως αποφάνθηκε αργότερα η δικαιοσύνη. Για την ακρίβεια, ακούγεται ο ήχος των πυροβολισμών από το όπλο του αστυνομικού και η αντίδραση όσων ήταν αυτόπτες ή αυτήκοοι μάρτυρες στο περιστατικό. Στο βάθος φαίνονται οι φιγούρες των δύο αστυνομικών που είχαν εμπλακεί στο περιστατικό.

{https://www.youtube.com/watch?v=bDQOn2mLUss}

Η είδηση του θανάτου του νεαρού, λίγα λεπτά μετά, γίνεται το έναυσμα για πρωτοφανούς αγριότητας επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Στη διάρκεια της νύχτας της 6ης προς την 7η Δεκμεβρίου του 2008 τα επεισόδια επεκτάθηκαν γρήγορα σε όλο το ιστορικό κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας, Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, καταστήματα καταστράφηκαν, περιουσίες έγιναν παρανάλωμα του πυρός.

Από την επόμενη μέρα ανάλογα σκηνικά σημειώθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Η κηδεία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μετατράπηκε σε μια τεράστια διαδήλωση μαθητών, φοιτητών και απλών πολιτών.

Και έκτοτε, η 6η Δεκεμβρίου έχει γίνει μια ημερομηνία ορόσημο για διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στην αστυνομική βία και αυθαιρεσία.

Ο δράστης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Άμφισσας. Πρόκειται για την αυστηρότερη ποινή που μπορούσε να του επιβληθεί, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι είχε δόλο.

{https://www.youtube.com/watch?v=v-ZlwcpIOUA}