Γιατί ακυρώθηκε το δείπνο της Πέμπτης, αλλά και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δευτέρας.

Ας πούμε πως η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους «γαλάζιους» βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ακυρώθηκε λόγω της κακοκαιρίας που σάρωνε την Ελλάδα.

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τη Δευτέρα γιατί άραγε ακυρώθηκε;

Και τα δυο είχαν προγραμματιστεί ενόψει της έναρξης της συζήτησης για τον προϋπολογισμό ο οποίος θα ψηφιστεί στις 16 Δεκεμβρίου, αλλά και για τη σύσφιξη των σχέσεων του πρωθυπουργού με τους βουλευτές.

Τι φοβήθηκε λοιπόν το Μαξίμου και ακύρωσε και τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας;

Προφανώς τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Φοβήθηκε ότι θα χαλάσει το success story (ιστορία επιτυχίας) του Μαξίμου, καθώς οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είναι αυτοί που δέχονται μεγάλη πίεση από τη «γαλάζια» βάση.

Ειδικά οι βουλευτές της επαρχίας είναι αποδέκτες της οργής των αγροτών, ενώ πολλά στελέχη του κόμματος συμμετέχουν στην πρώτη γραμμή των μπλόκων.

Αυτά δεν μπορούσαν παρά να μεταφερθούν στις συνεδριάσεις.

Και από τη στιγμή που δεν μπορούσε να μην δοθεί ο λόγος στους βουλευτές επιλέχθηκε η αναβολή του δείπνου και, κυρίως, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας! Όχι θα κάτσουν να σκάσουν!

Β.Σκ.