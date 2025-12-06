Τι λένε κορυφαίοι υπουργοί για το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Η διαρκώς αναβαλλόμενη συνάντηση Κ. Μητσοτάκη – Ταγίπ Ερντογάν -όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο πρωθυπουργός - τελικά θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για το αποτέλεσμα της συνάντησης.

«Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει παρά τις όποιες δυσκολίες μία λειτουργική σχέση ανάμεσα στις ηγεσίες των δύο χωρών» αναφέρει ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας. Υποστηρίζει μάλιστα, ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή, ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία επιδιώκει πρωτοβουλία των ΗΠΑ ως προς τα ελληνοτουρκικά.

Λ.Ι.