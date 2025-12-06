Το Μαξίμου τρέμει το ενδεχόμενο να έρθει τώρα στη Βουλή και η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τις βαθύτερες διεργασίες που πραγματοποιούνται στην ελληνική κοινωνία καταδεικνύουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Μιλάμε για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις μετά από αυτές του 1996, όταν η τότε κυβέρνηση ξεφούσκωσε τα λάστιχα των τρακτέρ που έκλειναν την εθνική οδό, ίσως και μεγαλύτερες από αυτές.

ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ: Η κυβέρνηση βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο. Επιχείρησε να σταματήσει τους αγρότες με απίστευτη αστυνομική βία, αλλά η οργή τους ήταν τόση που τα ΜΑΤ ηττήθηκαν κατά κράτος. Οι εθνικές οδοί «κατελήφθησαν», τελωνεία αποκλείστηκαν, το ίδιο πιθανώς θα γίνει και με τα λιμάνια και τα αεροδρόμιο που θα αποφασίσουν οι αγρότες να αποκλείσουν. Οι υποσχέσεις για πληρωμές, παρότι γίνονται από τα χείλη του πρωθυπουργού, δεν γίνονται πιστευτές. Πρώτον, γιατί από τα ίδια χείλη ήρθαν και οι διαβεβαιώσεις πως θα πληρωθούν τέλη Νοεμβρίου και αντ΄ αυτού μεγάλος αριθμός βρέθηκε να ...χρωστάει! Δεύτερον, γιατί το Μαξίμου κυκλοφορεί απίστευτα νούμερα για ποσά που έχουν λάβει οι αγρότες, αλλά απλώς αποδεικνύονται ...fake (ψεύτικα)! Και τρίτον, γιατί ακόμα και αυτά τα χρήματα είναι δύσκολο να συμβάλλουν ώστε οι αγρότες να αντιμετωπίσουν τα τεράστια προβλήματά τους! Επιπλέον στο κλείσιμο των δρόμων συμμετέχουν και «γαλάζιοι» αγρότες που μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις πρωτοστατούν.

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ Ο ...ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ (!): Τίποτε λοιπόν δεν δείχνει πως οι κινητοποιήσεις θα εκτονωθούν, αντιθέτως όλα δείχνουν πως δεν έχουν ακόμα φτάσει στο πικ τους και πως Χριστούγεννα θα γίνουν με τα τρακτέρ στους δρόμους. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, οι αγρότες να κατεβούν με τα τρακτέρ και να κάνουν Χριστούγεννα στην Αθήνα! Το Μαξίμου προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, ελπίζοντας στην κούραση των αγροτών και τον ...κοινωνικό αυτοματισμό. Να στρέψουν δηλαδή τις άλλες κοινωνικές ομάδες εναντίον τους. Η αλήθεια είναι πως στην πρωτεύουσα και κάποια άλλα αστικά κέντρα αυτό μπορεί να συμβεί σε κάποιο βαθμό, όχι όμως στην υπόλοιπη χώρα και τα μικρότερα αστικά κέντρα που δέχονται τις επιπτώσεις από τη μείωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών στις επιχειρήσεις των πόλεών τους. Ενδιαφέρον δε θα έχει πώς θα προετοιμαστεί ο διάλογος με τον πρωθυπουργό, ο οποίος θα πάρει πάνω του από ένα σημείο και μετά το διάλογο με τους αγρότες. Το Μαξίμου, ωστόσο, όπως έκανε λάθος με την υποτίμηση των κινητοποιήσεων, έτσι κάνει λάθος και με την εκτίμηση πως θα λήξουν όπως οι προηγούμενες, με κάποιες παραχωρήσεις και κάποιες υποσχέσεις. Χάνοντας τα αντανακλαστικά του, δεν έχει κατανοήσει πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα των αγροτών, όπως και συνολικότερα της αγροτικής οικονομίας.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥ: Πέραν των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, που με την παρούσα κυβέρνηση μεγεθύνθηκαν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δαπάνες για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μειώνονται κάθε χρόνο και περισσότερο, υπέρ της πολεμικής οικονομίας και των εξοπλισμών. Μειώνονται επίσης και οι δαπάνες για την κλιματική κρίση οι επιπτώσεις της οποίας έχουν άμεση αντανάκλαση στην αγροτική οικονομία. Για να μην μιλήσουμε για το κόστος που επωμίζονται οι αγρότες, την έλλειψη νερού, το μικρό κλήρο και την έλλειψη των συνεταιρισμών, την αύξηση των εισαγωγών χωρίς κάποια τρόφιμα να πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΕ και ούτω καθεξής.

ΧΑΝΕΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ: Η κυβέρνηση, με την κατάσταση που δημιουργείται, δείχνει να χάνει τους αγρότες και -ακόμα περισσότερο- την Βόρειο Ελλάδα. Είναι δε χαρακτηριστικό πως έως τώρα οι πλέον δυναμικές και καθολικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται από τη Θεσσαλία και πάνω, στη Βόρειο δηλαδή Ελλάδα, ιστορικό προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και περιοχή που η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου αποσπά υψηλά ποσοστά αναδεικνυόμενη σε πολλούς νομούς δεύτερο κόμμα!

ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΡΙΞΕΙ ΛΑΔΙ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ: Ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του πάντως εκείνο που φοβούνται επίσης πάρα πολύ είναι μήπως και έρθει μέχρι τις γιορτές στη Βουλή η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποδεικνύει περίτρανα πώς κυβερνητικά στελέχη αξιοποίησαν τα ευρωπαϊκά χρήματα για εξαγορά ψήφων με «βόλεμα ημετέρων». Οι πληροφορίες, μάλιστα, επιμένουν πως για πρώτη φορά στη δικογραφία αναφέρεται και θέμα μίζας υψηλών κρατικών υπαλλήλων...

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου)