Πώς απάντησε ο Ανδρουλάκης στην έμμεση προτροπή για παραίτησή του. Γιατί δεν διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο.

Να μην διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που εμμέσως πλην σαφώς τον προέτρεψε να παραιτηθεί με δική του πρωτοβουλία από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Του απάντησε όμως από το Mega, παραπέμποντας στην εσωκομματική διαδικασία από την οποία αναδείχθηκε νικητής και επισημαίνοντας ότι ο ίδιος θα δώσει με όλες του τις δυνάμεις τον αγώνα για να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία: «Την πρωτοβουλία που όφειλα να πάρω την πήρα μαζί με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Το πώς, λοιπόν, κάθε στέλεχος τοποθετείται σε αυτή τη δύσκολη σύγκρουση, θα κριθεί. Όπως θα κριθούμε για το αποτέλεσμα, θα κριθεί και κάθε στέλεχος για τον τρόπο που αγωνίζεται και προσφέρει σε αυτή τη μάχη».

Ο Ν. Ανδρουλάκης δεν διέγραψε τον Οδ. Κωνσταντινόπουλο καθώς δεν ήθελε μεγάλη αναταραχή ενόψει και της συζήτησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, ενώ υπενθυμίζεται ότι παρά τις εισηγήσεις δεν τον είχε διαγράψει και παλαιότερα για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του.

Ο κωδικός της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη "να μην ξαναβγεί βουλευτής ο Κωνσταντινόπουλος" δεν αλλάζει. Γι΄ αυτό και το ψηφοδέλτιο Αρκαδίας θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.

ΥΓ: Αν έως τις εκλογές τα πράγματα είναι όπως σήμερα...

Β.Σκ.