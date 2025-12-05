Ο Δεκέμβρης του 2008 σημάδεψε μια γενιά. Ο Αλέξανδρος έγινε σύμβολο, σημειώνει η Νέα Αριστερά και απευθύνει κάλεσμα για την πορεία του Σαββάτου.

Δεκαεπτά χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από όπλο αστυνομικού, η ελληνική κοινωνία δεν ξεχνά» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Δεν ξεχνά το παιδί που έπεσε νεκρό στα Εξάρχεια, την αυθαιρεσία που όπλισε το χέρι του Κορκονέα, ούτε το κύμα οργής και διεκδίκησης που κατέκλυσε τους δρόμους σε όλη τη χώρα» προσθέτει και σημειώνει πως «η 6η Δεκέμβρη παραμένει μια βαθιά χαραγμένη πληγή, αλλά και μια ζωντανή υπενθύμιση ότι η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη όταν η κρατική βία αναπαράγεται σε διάφορες μορφές.

Η Νέα Αριστερά εξηγεί πως «στο σκοτεινό αυτό πλαίσιο εντάσσεται και η προφυλάκιση του Νίκου Ρωμανού. Η κρατική βία εξακολουθεί να αναπαράγεται μέσα από μηχανισμούς που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους ανθρώπους ως «συνήθεις υπόπτους», ανεξάρτητα από τα πραγματικά στοιχεία. Ο Δεκέμβρης του 2008 σημάδεψε μια γενιά. Ο Αλέξανδρος έγινε σύμβολο. Ο Ρωμανός σήμερα είναι το ερώτημα. Και πάντα δική μας η απάντηση θα είναι μία: απέναντι στο άδικο, εμείς».

Καταλήγει με κάλεσμα για την πορεία μνήμης του Σαββάτου. «Καλούμε όλες και όλους στην Αθήνα στα Προπύλαια και στη Θεσσαλονίκη στην Καμάρα στις 18:00».