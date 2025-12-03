«Οι κοινωνικές διαμαρτυρίες δεν φιμώνονται με χημικά.»

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την αυταρχική αντιμετώπιση των απεργών οδηγών ταξί από τα ΜΑΤ στο Υπουργείο Μεταφορών, επισημαίνοντας την αδικαιολόγητη χρήση χημικών. Η πολιτική της καταστολής υπονομεύει τον διάλογο με τους εργαζόμενους και δεν μπορεί να φιμώσει τις κοινωνικές κινητοποιήσεις.

Όπως επισημαίνεται « Ξανά ο κ. Χρυσοχοΐδης επέλεξε τα χημικά αντί για τον διάλογο και επιδόθηκε σε μια ακόμη επίδειξη αυταρχισμού. Οι απεργοί οδηγοί ταξί, που ζητούσαν να συναντήσουν την πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Μεταφορών, αντιμετωπίστηκαν από τα ΜΑΤ με αδικαιολόγητη χρήση χημικών. Οι κοινωνικές διαμαρτυρίες δεν φιμώνονται με χημικά.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-deok6s2auyy1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ένταση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) ανάμεσα σε οδηγούς ταξί που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Μεταφορών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Το περιστατικό συνέβη όταν οι οδηγοί προσπάθησαν να εισέλθουν στο υπουργείο, καθώς έχουν ζητήσει συνάντηση με την ηγεσία, ωστόσο τα ΜΑΤ τους απώθησαν πετώντας χημικά. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι επαγγελματίες που βρισκόταν στο σημείο άρχισαν να πετούν καρέκλες μέσα από τα κάγκελα προς την Αστυνομία. Σημειώνεται ότι, η απεργία των ταξί συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σε όλη τη χώρα, με τους αυτοκινητιστές να έχουν κατασκηνώσει έξω από το υπουργείο, ζητώντας συνάντηση με τον υπουργό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deomczyyhqo1?integrationId=40599y14juihe6ly}