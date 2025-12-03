Φαβορί οι Ρένα Δούρου, Διονύσης Καλαματιανός και Γιώργος Ψυχογιός...

Θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση του ονόματος του βουλευτή που θα τοποθετήσει ο Σωκράτης Φάμελλος ως εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Στην προηγούμενη σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση τότε εκπροσωπούνταν δυο βουλευτές. Τον Αλέξη Τσίπρα και τη Νίνα Κασιμάτη.Τώρα, ως τρίτο κόμμα, θα διαθέτει έναν βουλευτή στην αντιπροσωπεία. Οι πληροφορίες, μάλιστα, επιμένουν πως δεν θα είναι η Νίνα Κασιμάτη.

Ποιος θα την αντικαταστήσει;

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ένας εκ των Ρένα Δούρου, Διονύση Καλαματιανού και Γιώργου Ψυχογιού.

Β.Σκ.