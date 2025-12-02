«Τα πράγματα δεν πάνε άλλο με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη» δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Πρέπει να προετοιμαστεί ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας», διαμήνυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως «ο πολίτης αναρωτιέται σήμερα τι θα γίνει με τα αγροτικά προϊόντα, τι θα γίνει με τον ΦΠΑ, με το κόστος ζωής, με τη δημόσια υγεία, με το σκάνδαλο των ΕΛΤΑ . Άρα το μεγάλο ερώτημα που θέτει ο κάθε πολίτης σε εμάς, που εκπροσωπούμε την ελληνική κοινωνία, είναι το τι κάνουμε για να ζούμε καλύτερα και να είναι πιο δυνατή η πατρίδα μας».

Συνέχισε λέγοντας πως «Και εγώ προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχω μια ξεκάθαρη πολιτική πρόταση η οποία έχιε και μία ευρύτερη κοινωνική αποδοχή και η οποία επιβεβαιώνεται από την αντίδραση πολλών κοινωνικών ομάδων κατά της κυβέρνησης. Δεν είναι μόνο οι αγρότες. Στις 16 Δεκεμβρίου θα κινητοποιηθούν όλοι οι δήμαρχοι της Ελλάδας με κινητοποίηση έξω από τη Βουλή κατά του προϋπολογισμού των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης, που κλείνει τους δήμους στις 16 Δεκεμβρίου, γιατί τους κλείνει η κυβέρνηση την κάνουλα, με λεφτά που είναι νομοθετημένα να πάνε στους δήμους».

Ο Σωκράτης Φάμελλος πρόσθεσε πως «η άποψή μου είναι ότι χρειάζεται μία ενωτική, προοδευτική και δημοκρατική απάντηση. Τα πράγματα δεν πάνε άλλο με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Έχει επιπλέον ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι κάνει λανθασμένες επιλογές προς όφελος των ολιγοπωλίων και των «γαλάζιων ακρίδων». Είναι ότι δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας».

Χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «απονομιμοποιημένο» και τόνισε ότι «η απάντηση πρέπει να δοθεί από τον προοδευτικό χώρο. Πρέπει να προετοιμαστεί ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας. Δεν θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την αντιπολίτευση. Θέλουμε να κάνουμε καλύτερη κυβέρνηση».

