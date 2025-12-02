Τα αιτήματα των παραγωγών - πωλητών λαϊκών αγορών.

Απεργία για την Τετάρτη 3/12 αποφάσισαν οι παραγωγοί - πωλητές στις λαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων και Πωλητών Λαϊκών Αγορών «συμμετέχουμε στις Αγροτικές Κινητοποιήσεις και τα Μπλόκα που στήνονται σ’ όλη τη Χώρα, για την Μείωση του Κόστους Παραγωγής, την Δίκαιη Απόδοση των Επιδοτήσεων και στήριξη των Αγροτών» και αντιδρούν στα κάτωθι:

την επικείμενη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής,

την Τεκμαρτή Φορολόγηση,

τα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικά εμπόδια που πλήττουν τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης των ανθρώπων της λαϊκής αγοράς,

Ενάντια στον ανεφάρμοστο Νόμο 4849|2021 που έχει αποκλείσει τους Νέους Παραγωγούς να έρθουν στις Λαϊκές Αγορές, εδώ και 4 Χρόνια.

Μάλιστα καλούν σε συγκέντρωση στο ΥΠΟΙΚ στις 9 το πρωί της Τετάρτης.