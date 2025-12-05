Δύο προγραμματισμένες συγκεντρώσεις θα γίνουν το Σάββατο για να τιμήσουν τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Κλειστοί θα είναι το Σάββατο σταθμοί του μετρό λόγω της πορείας μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ το, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και ξανά στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σταδιακές τροποποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες στο οδικό δίκτυο.

Οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις

Δύο συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον Επαμεινώνδα Κορκονέα. Στις 12:00, στα Προπύλαια, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση μνήμης από μαθητές και φοιτητές, ακολουθούμενη από πορεία προς το Σύνταγμα.

Στις 18:00, αριστερές οργανώσεις και ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου καλούν εκ νέου σε συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς το σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο 15χρονος τότε Αλέξανδρος. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, όπως Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ιωάννινα, Πάτρα και Αγρίνιο, όπου επίσης θα ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Επιχειρησιακό πλάνο τύπου «Πολυτεχνείου» από την ΕΛ.ΑΣ

Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να επιστρατεύσει Αίαντες και να προχωρήσει και σε προληπτικές προσαγωγές λόγω της πορείας για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.

Στο σχέδιο ασφαλείας για την πρόληψη επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως γύρω από τα Εξάρχεια, αναμένεται να συμμετέχουν περίπου 4.000 αστυνομικοί από ΜΑΤ, ΥΜΕΤ, ΔΙΑΣ και ΔΡΑΣΗ, καθώς και τα οχήματα εκτόξευσης νερού («Αίαντες»). Drones θα μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ενώ εισαγγελικοί λειτουργοί θα βρίσκονται σε ετοιμότητα τόσο επί τόπου όσο και στο πεδίο για αξιολόγηση τυχόν αξιόποινων ενεργειών.