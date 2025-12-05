Η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε τονίζει ότι όλες οι προσπάθειές της για νέα ημερομηνία του αγώνα με τον Ολυμπιακό έπεσαν στο κενό.

Έντονα ενοχλημένη είναι η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε μετά την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Πέμπτης λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Ο Τζεμ Τσιριτσί, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτε, μίλησε για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, που αναβλήθηκε, τις προσπάθειες που έκαναν για νέα ημερομηνία και τόνισε μεταξύ άλλων πως «Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ, αλλά αν θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε και καλοί σε αυτό».

«Δύο ώρες πριν από τον αγώνα, οι αξιωματούχοι της EuroLeague μας είπαν: "Ο αγώνας ακυρώθηκε και αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω της απόφασης ασφαλείας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών". Λαμβάναμε μέτρα και συναντηθήκαμε με όλους τους αξιωματούχους. Προτείναμε ο αγώνας να διεξαχθεί τουλάχιστον την Παρασκευή. Ωστόσο, επειδή ομάδες από την ίδια πόλη (Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός) δεν μπορούν να παίξουν την ίδια ημέρα, η πρότασή μας απορρίφθηκε. Η Αναντολού Εφές και εμείς έχουμε παίξει τις ίδιες ημερομηνίες στο παρελθόν υπό τόσο σοβαρές συνθήκες» ανέφερε.

Πρόσθεσε πως «Ήρθαμε εδώ από την Τουρκία και είναι χάσιμο χρόνου και προσπάθειας. Κάναμε μια άλλη πρόταση να διεξαχθεί ο αγώνας το Σάββατο. Αυτή η πρόταση απορρίφθηκε επίσης λόγω του αγώνα Ολυμπιακός-ΑΕΚ. Αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να είχε αναβληθεί, αλλά είπαν ότι δεν μπορούσε να αναβληθεί λόγω του αγώνα της ΑΕΚ για το Champions League. Όλες οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν» σημείωσε.

Ο αγώνας Παναθηναϊκός - Βαλένθια διεξάγεται απόψε. Περιμένουμε με ανυπομονησία. Οι καιρικές συνθήκες σήμερα είναι οι ίδιες με χθες. Ο λόγος που ακυρώθηκε ο χθεσινός αγώνας είναι για την ασφάλεια των οπαδών. Είναι απόφαση της κυβέρνησης. Τι θα αλλάξει σήμερα για να επιτραπεί η διεξαγωγή αυτού του αγώνα; Αν αυτός ο αγώνας διεξαχθεί, δεν είναι θέμα ασφαλείας. Είναι διαρροή νερού στο Olympiacos Arena. Έχουμε ήδη κάνει τις απαραίτητες αναφορές το πρωί. Εκφράσαμε επίσης την αντίρρησή μας για την EuroLeague. Αυτό θα είναι ένας οδηγός για εμάς. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ, αλλά αν θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε και καλοί σε αυτό» τόνισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/FBBasketbol/status/1996916738919948742}

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός από την άλλη εξέδωσε ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναβληθείσα αναμέτρηση της Πέμπτης (04/12, 21:15) με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε, ότι το εισιτήριό τους θα ισχύσει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί από την Ευρωλίγκα. Όσοι επιθυμούν την ακύρωση του εισιτηρίου τους, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ώστε να προχωρήσει η επιστροφή του αντιτίμου.»

{https://twitter.com/Olympiacos_BC/status/1996956708678115578}





