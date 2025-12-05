Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είχαν ενημερώσει επανειλημμένα τον Δήμο για την επικινδυνότητα του μαντρότοιχου.

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα καθώς το πρωί της Παρασκευής στην Βουλιαγμένη τμήμα μαντρότοιχου οικοπέδου υποχώρησε και καταπλάκωσε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Ο τοίχος κατέρρευσε εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, παρασύροντας χώμα, δέντρα και τμήματα σκυροδέματος, με αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές στο πίσω μέρος του οχήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είχαν ενημερώσει επανειλημμένα τον Δήμο για την επικινδυνότητα του μαντρότοιχου, το οποίο έδειχνε ετοιμόρροπο.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δήλωσε «Το είχα παρκάρει εδώ από το βράδυ και γύρισα τώρα και το είδα έτσι. Δεν περίμενα να πέσει ο τοίχος».

Οι αρχές συνιστούν προσοχή σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζουν να προκαλούν καταστροφές και κινδύνους για κατοίκους και περιουσίες.

