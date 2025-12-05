Η αποκάλυψη της Σοφίας Παυλίδου για την προσωπική της ζωή.

Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε η Σοφία Παυλίδου για την προσωπική της ζωή στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast».

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, η γνωστή ηθοποιός, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, κάτι το οποίο σπάνια κάνει, αναφέροντας πως είναι ερωτευμένη και ευτυχισμένη.

Αρχικά, φαίνεται πως μιλάει για την παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» στην οποία πρωταγωνιστεί αυτή τη σεζόν, ενώ αμέσως μετά απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις του δημοσιογράφου για τον έρωτα στη ζωή της.

Υπενθυμίζεται, πως η Σοφία Παυλίδου, ήταν παντρεμένη με τον παρουσιαστή Χρήστο Φερεντίνο με τον οποίο έχει αποκτήσει και παιδιά, ενώ εννιά χρόνια μετά την ανακοίνωση ότι παίρνουν χωριστούς δρόμους, αναφέρεται στη νέα της σχέση.

Όσα αποκάλυψε η Σοφία Παυλίδου

«Όταν είσαι 20 χρόνια σε μία σχέση, δεν ήταν η πρώτη μου προτεραιότητα να ξανακάνω μια σχέση. Μετά από το γάμο ήθελα για λίγο να μείνω μόνη και να βρω τα πατήματά μου», ανέφερε αρχικά και στην συνέχεια, υπερασπίστηκε την Αθηνά Οικονομάκου, σημειώνοντας πως καλά έκανε και επικοινώνησε τη νέα της σχέση:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τίποτα δεν είναι δύσκολο, αν το θες. Η Αθηνά έκανε καλά που επικοινώνησε αυτή την κατάσταση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq2sxm2siz5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, η μοναχικότητα είναι υπέροχη, τη λατρεύω, ακόμα και σε σχέση που είμαι έχω τις στιγμές μου που είμαι μόνη μου», εξήγησε σε άλλο σημείο, ενώ απαντώντας στα ερωτήματα του δημοσιογράφου, τόνισε πως έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από το διαζύγιό της, ωστόσο ποτέ δεν είχε την ανάγκη να προβάλει την προσωπική της ζωή:

«Οι δικές μου σχέσεις δεν μαθαίνονται γιατί δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αυτή την ανάγκη. Πιστεύεις όμως ότι δέκα χρόνια που είμαι διαζευγμένη, είμαι μόνη μου;»

Κλείνοντας μάλιστα, παραδέχτηκε ότι είναι σε σχέση και είναι ερωτευμένη και ευτυχισμένη:

«Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Αλλά ξέρουν ότι η ευτυχία μου δεν εξαρτάται από έναν άλλον άνθρωπο πια».