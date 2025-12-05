Ο «χάρτης» των πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 8 έως 12 Δεκεμβρίου.

Από 8 έως 12 Δεκεμβρίου, προγραμματίζεται η καταβολή συνολικά 62.580.000 ευρώ σε 53.401 δικαιούχους, μέσω των ταμείων του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Καταβολές από e-ΕΦΚΑ

20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, στο πλαίσιο εκδόσεων αποφάσεων εφάπαξ.

2. Καταβολές από ΔΥΠΑ

20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

80.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»..