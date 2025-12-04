Η Μαρία Κωνσταντάρου σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα της, τα παιδικά της χρόνια και την οικογένειά της, μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου, η Μαρία Κωνσταντάρου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Η γνωστή ηθοποιός, μιλώντας με τους οικοδεσπότες της, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, προχώρησε σε μία βαθιά εξομολόγηση από την παιδική της ηλικία, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως μεγαλώνοντας θεωρούσε πως η θείας της, ήταν η μητέρα της. Στάθηκε μάλιστα και στην άρνηση που είχε ο πατέρα της ως προς την επιλογή της να ακολουθήσει την υποκριτική, μία απόφαση που αρχικά, τους έφερε σε ρήξη.

Η Μαρία Κωνσταντάρου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στη δύσκολη σχέση των γονιών της, λέγοντας πως σε ηλικία μόλις 40 ημερών, εκείνοι, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με αποτέλεσμα σε βρεφική ηλικία να μεταφερθεί στην Αθήνα: «Ο πατέρας μου χώρισε με τη μητέρα μου ευθύς αμέσως με το που γεννήθηκα. 40 ημερών με πήρε απ’ την Πτολεμαΐδα και με έφερε στις αδερφές του στην Αθήνα».

Με αφορμή μάλιστα αυτή την συζήτηση, η ίδια αποκάλυψε πως επί σειρά ετών, δεν ήθελε να έχει επαφές με τη βιολογική της μητέρα, ενώ απέφυγε να επεκταθεί: «Είναι ένα θέμα που δεν συζητάω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός στάθηκε στο γεγονός πως για πολλά χρόνια, θεωρούσε πως μητέρα της, ήταν η μεγαλύτερη αδερφή του μπαμπά της, ενώ την αποκαλούσε «μαμά». Η αποκάλυψη μάλιστα πως δεν ήταν εκείνη η πραγματική της μητέρα, ήρθε σε τρυφερή ηλικία, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί ένταση: «Μαμά έλεγα τη μεγαλύτερη αδερφή του πατέρα μου, νομίζοντας ότι όντως είναι η μαμά μου. Την είχα επιλέξει», ανέφερε και εξήγησε σε δεύτερο χρόνο, πως οι αδελφές του μπαμπά της, τής συμπεριφερόντουσαν πάντοτε με πολλή αγάπη: «Ήταν σπουδαίες γυναίκες οι αδερφές του πατέρα μου. Δεν μου φώναξαν ποτέ, δεν έχω νιώσει βία».

Όσον αφορά τη σχέση της με τον πατέρα της, αποκάλυψε πως εκείνος, εμφανίστηκε στη ζωή της ύστερα από μερικά χρόνια, περίπου στην ηλικία των 7 ετών, κάτι το οποίο δεν της άρεσε και της έφερε αναστάτωση, ωστόσο αναγνωρίζει πως πρόκειται για έναν μορφωμένο και πνευματικό άνθρωπο: «Ο πατέρας μου εμφανίστηκε όταν ήμουν 6-7, δεν μ’ άρεσε. Μπορεί να ήταν πολύ καλός άνθρωπος και πολύ μορφωμένος, αλλά δεν ήξερε να αγαπηθεί. Έτσι έχασε κι αυτός την αγάπη της κόρης του κι εγώ του πατέρα μου. Το μεσημέρι κάποια ώρα έπρεπε να χτυπήσω την πόρτα στο γραφείο του και να κάνουμε αρχαία, συντακτικό. Αυτό είναι που του χρωστάω… Στον ενικό του μιλούσα», σημείωσε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

Αντίστοιχα λοιπόν, η Μαρία Κωνσταντάρου, εξήγησε πως η απόφασή της να επακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής, έφερε αναστάτωση στο σπίτι, καθώς ο πατέρας της, δεν δεχόταν την συνθήκη: «Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε ότι θα με σφάξει. Με κρύβανε οι αδερφές του. Εγώ πήγαινα στο Θέατρο Τέχνης και έλεγα ότι πήγαινα να κάνω αγγλικά. Υποτίθεται πως δεν το έμαθε ποτέ. Όταν το έμαθε, θα έπρεπε να με σκοτώσει. Επειδή δεν είχε σκοπό να με σκοτώσει, έκανε ότι δεν το έμαθε ποτέ», κατέληξε η ηθοποιός.

