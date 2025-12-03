Ο Γιάννης Βούρος, μίλησε για άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του και της ζωής του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός Γιάννης Βούρος, όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Ο γνωστός ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί και στη σειρά του Mega, «Μια νύχτα μόνο», αναφέρθηκε στην καριέρα του, την πολιτική και την οικογένειά του, ενώ με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα Αναπηρίας, μίλησε με συγκινητικά λόγια για το θαυμασμό που τρέφει προς τον γιο του.

Όσα ανέφερε ο Γιάννης Βούρος στην εκπομπή «Buongiorno»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που δημιουργήθηκε στον αέρα της εκπομπής, ο Γιάννης Βούρος, στάθηκε για μερικά λεπτά στον γιο του, Στέφανο, μιλώντας για τη δύναμη που τον διακρίνει αλλά και την ευαισθησία που διακρίνει τον ίδιο: «Πάντα είχα μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα άτομα που η κοινωνία τα θεωρεί άτομα περιθωρίου. Από τότε που γεννήθηκε ο Στέφανος ασχολήθηκα συνειδητά με τα άτομα με αναπηρία και με νοητικές δυσκολίες», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Ο Στέφανος είναι ένας δάσκαλος με κεφαλαίο Δ. Είναι ένας τρόπος ζωής να έρχεσαι σε επαφή με άτομα που μπορούν να παίξουν τον δικό τους ρόλο στην κοινωνία, στον πλανήτη πάνω αν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τις ικανότητες του ατόμου αυτού. Όλοι είμαστε διαφορετικοί άρα αυτή τη διαφορετικότητα γιατί να μην την αναγνωρίσουμε ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ; Η επαφή μου και ως ιδρυτικό μέλος ενός μεγάλου φορέα δεν το επικοινωνώ αυτό γιατί είναι κομμάτι της ζωής μου. Μερικές φορές γίνεται ηθελημένα και κάποιος θα το χαρακτηρίσει εσκεμμένο και δεν θέλω, αλλά είναι κομμάτι της ζωής μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deoi51dcf9ah?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλο σημείο μάλιστα, με συγκίνηση αναφέρθηκε στην σχέση που διατηρούσε με τον πατέρα του πριν εκείνος φύγει από τη ζωή, ενώ εκφράζει και το βαθύ παράπονο, ότι δεν άκουσε από εκείνον ποτέ τη λέξη «σ’ αγαπώ»: «Αν μπορούσα να μιλήσω με ένα πρόσωπο για 10 λεπτά που έχει φύγει από την ζωή είναι ο πατέρας μου, ήταν ένας πολύ stiff χαρακτήρας, που επίσης έκρυβε πολλά, ήταν γλυκός άνθρωπος. Είχαμε μια πολύ αντρική σχέση. Θα ήθελα να κάνω λίγο ακόμα παρέα. Δεν έχω ακούσει ποτέ «σ’ αγαπώ» από τον πατέρα μου, εκείνος πρέπει να μου το πει. Την πρώτη φορά που με αγκάλιασε ήταν όταν με είδε φαντάρος και συγκινήθηκε. Δεν το λέω με παράπονο, απλά θα ήθελα να είχαμε πει πόσο πολύ αγαπάμε ο ένας τον άλλον περισσότερο όπως κάνω και εγώ με τα παιδιά μου συνέχεια».