Σκηνές «τρέλας» μέσα στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου.

Άνω κάτω στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βόλου όταν ένας 40χρονος καρούμενος έβρισε, απείλησε και δάγκωσε αστυνομικό.

Σύμφωνα με το gegonota.gr, πρόκειται για τον ίδιο 40χρονο που μόλις χθες είχε δικαστεί επειδή πέταξε κατσαρόλα στη μητέρα του και την απείλησε επειδή του σέρβιρε «πολύ ζεστό» φαγητό. Σήμερα βρέθηκε ξανά στο Αυτόφωρο, αυτή τη φορά για την επίθεση που έκανε στους αστυνομικούς μέσα στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας.

Οι αστυνομικοί κατέθεσαν ότι από το Σάββατο, οπότε συνελήφθη, ο 40χρονος ήταν σε «περίεργη» ψυχολογική κατάσταση και για να τον κρατούν ήρεμο του επέτρεπαν πράγματα που κανονικά απαγορεύονται, ακόμη και να έχει κινητό. «Τον είχαμε σαν ξενοδοχείο», είπε χαρακτηριστικά ένας από τους αστυνομικούς.

Όλα ανατράπηκαν το πρωί της Τρίτης, όταν του ζήτησαν να παραδώσει το κινητό. Εκείνος άρχισε να απειλεί και να βρίζει, χτύπησε με αγκωνιά τον αστυνομικό που τον συνόδευε από την τουαλέτα και αντιδρούσε σε κάθε προσπάθεια να επιστρέψει στο κρατητήριο.

Ο δεύτερος αστυνομικός που έτρεξε για βοήθεια κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος έκρυψε το κινητό στα γεννητικά του όργανα, χρησιμοποίησε τις πατερίτσες ως «όπλο» και δάγκωσε τον ίδιο στον βραχίονα όταν προσπάθησε να του περάσει χειροπέδες.

Στην απολογία του ο 40χρονος δήλωσε ότι δεν θυμάται τι έγινε. Ζήτησε μια γενική συγγνώμη, παραδέχτηκε ότι νευρίασε για το κινητό και είπε πως «δεν είχε πάρει τα χάπια του», χωρίς να γνωρίζει ποια ασθένεια έχει.

Η Εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του, τονίζοντας ότι δεν εκτίμησε την ιδιαίτερη μεταχείριση που του προσφέρθηκε. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή 25 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει τους πέντε.