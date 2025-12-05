Συνολικά, 62 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 44 με πτώση και 31 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε τη συνεδρίαση της Παρασκευής με άνοδο 0,67%, διαμορφούμενος στις 2.104,74 μονάδες, σε μια ημέρα αυξημένης κινητικότητας όπου ο τζίρος έφτασε τα 177,98 εκατ. ευρώ και ο όγκος συναλλαγών τα 27,992 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 62 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 44 με πτώση και 31 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,04%, παραμένοντας πάνω από το όριο των 2.100 μονάδων και επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση του θετικού κλίματος.

Στους δείκτες, ο τραπεζικός ενισχύθηκε κατά 0,94% στις 2.352 μονάδες, ενώ ο FTSE 25 κατέγραψε άνοδο 0,69%, κλείνοντας στις 5.320,6 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στις 2.764 μονάδες με άνοδο 0,37%.

Στο τραπεζικό ταμπλό, η Εθνική Τράπεζα σημείωσε κέρδη 1,56%, ακολουθούμενη από Eurobank με 1,32% και Optima Bank με 1,67%. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 0,87% και η Alpha Bank κατά 0,17%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε 0,75%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισαν οι Aegean με άνοδο 2,57%, ο ΟΠΑΠ με 2,09%, τα Ελληνικά Πετρέλαια με 1,92%, η Aktor με 1,48% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 1,44%. Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν η Metlen, που υποχώρησε κατά 0,47%, και ο Τιτάν με απώλειες 0,33%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετική εικόνα παρουσίασαν οι Profile με κέρδη 2,41%, η Ολυμπιακή με 2,10%, η Lavipharm με 1,48% και η Autohellas με 1,19%. Αντίθετα, η Fourlis κατέγραψε απώλειες 1,41%, η Ideal 0,85% και η ΕΥΑΘ 0,78%.