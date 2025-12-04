Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.077,18 μονάδες (-0,45%), αλλά επανήλθε και έκλεισε στις 2.090,64 μονάδες με άνοδο 0,2%.

Ήπια άνοδο κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία κινήθηκε σε περιορισμένο εύρος τιμών.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.077,18 μονάδες (-0,45%), αλλά επανήλθε και έκλεισε στις 2.090,64 μονάδες με άνοδο 0,2%. Ο τζίρος υποχώρησε στα 172,64 εκατ. ευρώ, από 224 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με 21,4 εκατ. ευρώ να αφορούν πακέτα συναλλαγών. Στο σύνολο της αγοράς, 70 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 58 πτωτικά και 74 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,42% στις 2.330,38 μονάδες, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,21% στις 5.284,37 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 2.754,48 μονάδες με οριακή μεταβολή -0,01%.

Οι τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένους τίτλους. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο Σαράντης έκλεισε με άνοδο 3,22% στα 12,82 ευρώ και η Cenergy με 3,06% στα 15,50 ευρώ. Η Optima ενισχύθηκε κατά 1,43%, ενώ η Βιοχάλκο κινήθηκε σε θετικό έδαφος με άνοδο 0,56%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank έκλεισε στα 3,48 ευρώ με άνοδο 0,14% και τζίρο 21,2 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 0,56% στα 13,45 ευρώ, η Alpha Bank κατά 0,41% στα 3,44 ευρώ και η Πειραιώς κατά 0,3% στα 7,11 ευρώ.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ υποχώρησε κατά 1,32% στα 3,35 ευρώ. Η ΔΕΗ έκλεισε στα 17,64 ευρώ με πτώση 0,84% και η Coca-Cola HBC στα 42,36 ευρώ με απώλειες 0,75%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot διαμορφώθηκε στα 1,03 ευρώ (-0,19%) και η Κρι Κρι στα 19,20 ευρώ (-0,5%). Η Trade Estates έκλεισε ανοδικά για τέταρτη ημέρα, ενώ ο Φουρλής σημείωσε επίσης άνοδο.

Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η Προοδευτική κατέγραψε άνοδο 7,5%, η ΥΚΝΟΤ 4,3% και η Ευρώπη Holdings 5,05% με αυξημένο τζίρο από πακέτα συναλλαγών.