Με ισχυρό ενδιαφέρον από ελληνικούς επενδυτικούς φορείς και οργανισμούς πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Road Show του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), στο οποίο συμμετείχαν επτά εισηγμένες εταιρείες του κυπριακού χρηματιστηρίου. Η εκδήλωση στόχευε στην προβολή των προοπτικών της κυπριακής αγοράς και στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας σημαντικούς θεσμικούς εκπροσώπους και επενδυτές.

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στις εκτεταμένες διαρθρωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έχουν μεταμορφώσει το χρηματιστήριο σε έναν σύγχρονο και ευέλικτο οργανισμό υψηλής αξιοπιστίας. Υπογράμμισε επίσης ότι η διαδικασία αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ δημιουργεί νέες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ στάθηκε στη στενή και σταθερή συνεργασία μεταξύ των χρηματιστηρίων Κύπρου και Αθηνών.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Γιώργος Θεοχαρίδης, ο οποίος τόνισε ότι η κυπριακή κεφαλαιαγορά λειτουργεί πλήρως εναρμονισμένα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας διαφάνεια και σταθερότητα για επενδυτές και εταιρείες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, ο οποίος υπογράμμισε τη συνεχή ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Ο ίδιος ανέφερε ότι η πρεσβεία στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προάγει τη διμερή συνεργασία, επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας κυπριακών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΧΑΚ, Νίκος Τρυπάτσας, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις της χρηματιστηριακής αγοράς, σημειώνοντας ότι ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ το 2025 καταγράφει άνοδο 28%. Παρουσίασε ακόμη στοιχεία που αναδεικνύουν την ελκυστικότητα του ΧΑΚ τόσο για εταιρείες που αναζητούν χρηματοδότηση όσο και για επενδυτές που επιδιώκουν αποδοτικές επιλογές σε μια σταθερά αναπτυσσόμενη αγορά.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παρουσιάσεις των εισηγμένων εταιρειών Bank of Cyprus Holdings Public Co. Ltd, Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια ΛΤΔ, NETinfo Plc, Petrolina (Holdings) Public Ltd, Ellinas Finance Public Company Ltd, Top Kinisis Travel Public Ltd και Atlantic Insurance Company Plc Ltd, οι οποίες ανέλυσαν την πορεία και τις στρατηγικές τους προοπτικές, καταγράφοντας αυξημένο ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό.