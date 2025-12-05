Αποσπάσματα από την ομιλία του στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον απόηχο της επίσημης παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» στο κατάμεστο Θέατρο Παλλάς την περασμένη Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσπάσματα της ομιλίας του. Σημεία «κλειδιά» που διατυπώνουν το όραμά του για το μέλλον της χώρας. Ένα ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης και μια νέα ηθική διακυβέρνησης. Βασική προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά στο απόσπασμα που μοιράστηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης«Η πραγματικότητα «φωνάζει» ότι η πατρίδα μας χρειάζεται άμεσα ένα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Όχι, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Υπάρχουν όμως έντιμες, καθαρές και δίκαιες. Και η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από κάθε τι, μια νέα ηθική της διακυβέρνησης»

{https://www.facebook.com/reel/2072052496885325}

«Που δεν θα εκλαμβάνει το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στη μειοψηφία του πλούτου και την κοινωνική πλειοψηφία, ως φυσικό φαινόμενο. Ένα σχέδιο ρήξεων με μεγάλα συμφέροντα, και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Ένα ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης.»

{https://x.com/atsipras/status/1996890808264675762}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο επόμενο απόσπασμα ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ότι «Είμαι υπερήφανος. Ναι αυτή είναι η σωστή λέξη, περήφανος. Υπερήφανος για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής μας. Υπερήφανος γιατί εμείς οι άπειροι, που δεν κρατούσαμε από κανένα τζάκι, αλλά και δεν μας κρατούσε κανείς, τα καταφέραμε εκεί που απέτυχαν οι επαγγελματίες της εξουσίας. Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη.Γιατί πολλά μπορούν να μου καταλογίσουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, αλλά δυο πράγματα δεν μπορούν με τίποτα να αποδομήσουν: Ότι εμείς τελικά πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε, και μάλιστα δις. Πήραμε το καράβι τσακισμένο, μια χώρα χρεοκοπημένη με άδεια ταμεία και ένα βουνό χρέους και παρά τις τρικυμίες τα καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιθάκη.»

{https://www.instagram.com/p/DR4Gks-DV5R/}

Στο τελευταίο video από την ομιλία στο Παλλάς εμφατικά τονίζει ότι «Γιατί πολλά μπορούν να μου καταλογίσουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, αλλά δυο πράγματα δεν μπορούν με τίποτα να αποδομήσουν: Ότι εμείς τελικά πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε, και μάλιστα δις.Πήραμε το καράβι τσακισμένο, μια χώρα χρεοκοπημένη με άδεια ταμεία και ένα βουνό χρέους και παρά τις τρικυμίες τα καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιθάκη. Να ρυθμίσουμε το χρέος, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας, να βγούμε οριστικά και χωρίς αστερίσκους από το καθεστώς της επιτροπείας των πιστωτών. Και το δεύτερο που δεν μπορούν να ξεγράψουν από τη συλλογική συνείδηση του ελληνικού λαού είναι ότι η δική μας κυβέρνηση ήταν η εντιμότερη κυβέρνηση στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Και αυτό δε ξεγράφει.»

{https://www.tiktok.com/@atsipras/video/7580303782374870294}