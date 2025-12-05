O 84χρονος «έσβησε» πριν ακούσει την απόφαση του δικαστηρίου.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 84χρονος άνδρας την Παρασκευή (5/12) μέσα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ ήταν σε εξέλιξη η δίκη του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια διακοπής της δίκης. Παρά την ύπαρξη απινιδωτή στα δικαστήρια, δεν υπήρξε χρόνος να χρησιμοποιηθεί. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε άμεσα, αλλά ήταν ήδη αργά για να σωθεί η ζωή του.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους παριστάμενους και το νομικό προσωπικό, καθώς συνέβη πριν ο 84χρονος ακούσει την απόφαση του δικαστηρίου.