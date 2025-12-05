Το εργοστάσιο έκλεισε το 1986 λόγω έντονου ανταγωνισμού και οικονομικών προβλημάτων.

Ο εμβληματικός «Κρόνος» της Ελευσίνας περνά σε νέα εποχή, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό συγκρότημα σε χώρο πολιτισμού και δημόσιου πρασίνου. Το ιστορικό εργοστάσιο, που λειτούργησε από το 1926 έως το 1986 και αποτέλεσε ένα από τα πιο σύγχρονα βιομηχανικά κτίρια της εποχής του, είχε υποστεί εκτεταμένες φθορές και λεηλασίες μετά το κλείσιμό του αποτυπώνεται στο video drone του Michael Miller.

Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά βιομηχανικά συγκροτήματα της Ελευσίνας, χτίστηκε τη δεκαετία του 1920 και λειτούργησε από το 1926 , με σκοπό την παραγωγή προϊόντων οινοπνεύματος, κρασιού, μελάσας και εκχυλισμάτων για τη βυρσοδεψία. Η μητρική εταιρεία είχε ιδρυθεί στον Πειραιά το 1911 αλλά η άνοδος της ζήτησης τη δεκαετία του 1920 έπεισε τους ιδιοκτήτες της να επεκτείνουν την επιχείρησή τους με ένα νέο εργοστάσιο στην Ελευσίνα. Το εργοστάσιο απλωνόταν σε μία έκταση 36 στρεμμάτων και περιλάμβανε αποθήκες, μηχανουργεία, λεβητοστάσια, γαιανθραποθήκες, αντλιοστάσια, μηχανοστάσια, οινοποιεία. Η αρχιτεκτονική των κτιρίων του εργοστασίου «Κρόνος» εκπλήσσει ακόμα και σήμερα.

{https://www.youtube.com/watch?v=_BlYBPlszt4}

Το κτίριο διοίκησης με την οικία και τους άλλους χώρους (χημείο κ.α.) έχει χαρακτηριστικά έπαυλης, είναι χωροθετημένο δίπλα στη θάλασσα και δεσπόζει στην είσοδο και στην όψη του συγκροτήματος. Η επιμελημένη εμβληματική αρχιτεκτονική περνάει και στις όψεις του πυργοειδούς συγκροτήματος του αποστακτήριου. Η αρχιτεκτονική και τεχνολογική αξία πολλών κτιρίων του «Κρόνου» τα κατατάσσει στα ωραιότερα δείγματα μεσοπολεμικής βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, σώζοντας ακέραια την εικόνα του βιομηχανικού τοπίου της μεσοπολεμικής λειτουργίας του. Οι εσωτερικοί του χώροι διέθεταν την πολυτέλεια και άνεση που άρμοζε στους διευθυντές του εργοστασίου σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης. Το εργοστάσιο έκλεισε το 1986 λόγω έντονου ανταγωνισμού και οικονομικών προβλημάτων, τα οποία προέκυψαν από την κακοδιαχείριση των αποβλήτων του στον κόλπο της Ελευσίνας.

Μετά την απόκτηση του ακινήτου από τον Δήμο Ελευσίνας το 2024 και την αυτοψία του 2025, ξεκίνησαν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, με στόχο τη διατήρηση της μοναδικής αρχιτεκτονικής και τεχνολογικής κληρονομιάς του συγκροτήματος. Το σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του «Κρόνου» σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού και αναψυχής, συνδεδεμένο λειτουργικά με το παραλιακό μέτωπο, δημιουργώντας έναν νέο πόλο ζωής για την πόλη και διασώζοντας ένα από τα πιο σημαντικά βιομηχανικά μνημεία της Αττικής.