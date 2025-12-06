Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων.

Έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα, λόγω των συγκεντρώσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια.

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» είναι κλειστός από τις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» κλείνει από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.