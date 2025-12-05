Ο Γιώργος Καράβας με την οικογένειά του, στόλισαν το σπίτι. Ένα μικρό ατύχημα, τους έκανε να «ψάχνουν» το δέντρο!

Οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές, είναι μία ανάσα μακριά και ο Γιώργος Καράβας, μαζί με την οικογένειά του, στόλισαν το σπίτι απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές.

Τα παιδιά, εμφανίζονταν μέσα από τις κούτες, η σύζυγός του, έβαζε τα λαμπάκια, ο Γιώργος Καράβας, έπεφτε στο πάτωμα και όλοι φαίνεται να απολαμβάνουν τη στιγμή περισσότερο από ποτέ.

Η Ραφαέλα Ψαρρού, λοιπόν, η σύζυγος του Γιώργου Καράβα, δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram από την ώρα που απολάμβαναν οικογενειακές στιγμές, ωστόσο ένα απρόοπτο ήταν αρκετό για να χαρίσει γέλιο.

Λίγο πριν παρουσιάσουν το πιο γιορτινό χριστουγεννιάτικο δέντρο, εκείνο έπεσε προκαλώντας τον… «πανικό».

Στην δημοσίευσή της, η Ραφαέλα Ψαρρού, γράφει χαρακτηριστικά: «Στολίσαμε… και φυσικά ΚΑΤΙ έπρεπε να πάει στραβά (περίμενε μέχρι το τέλος ). Η αγαπημένη μου εποχή officially ξεκίνησε. Πείτε μου… σας έχει συμβεί ποτέ αυτό ή μόνο εμείς;».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DR2Q2jUjJFJ/?hl=el}