Η σκηνή της κλήρωσης του Μουντιάλ θύμισε τα Όσκαρ του 2014.

Με τη φράση «το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο» συνόδευσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο την περίφημη σέλφι που έβγαλε επί σκηνής με τον Ντόναντ Τραμπ, τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και την πρόεδρο του Μεξικό Κλαούντια Σέινμπαουμ, στην κλήρωση για τους ομίλους του Μουντιάλ 2026.

Ο πρόεδρος της FIFA πριν την έναρξη της κλήρωσης, αφού βράβευσε τον Τραμπ και μετά το τέλος της παραδοσιακής διαδικασίας όπου οι τρεις ηγέτες των χωρών που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ 2026, του κάλεσε να βγάλουν μία σέλφι.

Τα χαμόγελα περισσεύουν στη φωτογραφία με τον πρόεδρο της FIFA να θυμίζει την Έλεν ντε Τζένερις στα Όσκαρ του 2014, όταν τότε συγκέντρωσε σε μία σέλφι την A-list του Χόλιγουντ.

{https://www.instagram.com/p/DR5MOM-E2gX/}

{https://twitter.com/RyanAFournier/status/1991098630191898992}

{https://www.youtube.com/watch?v=GsSWj51uGnI}